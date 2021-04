अकोला ः वाट्टेल तेथे ऑटो थांबवून प्रवाशी बसविण्यात येत असल्याने अकोला शहरात वाहतुकीचा कायम खोळंबा होतो. त्यामुळे ऑटो थांबे हा शहरातील प्रश्न गंभीर झाला होता. मात्र, वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक गजानन शेळके यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर हा गंभीर प्रश्न निकाली निघाला आहे. शहरात २० ठिकाणी ऑटो थांब्यांना मंजुरी मिळाली आहे.

पश्चिम विदर्भातील सर्वात जास्त ऑटो असणारे शहर म्हणून अकोला प्रसिध्द आहे. लोकसंख्या व गरजेच्या कितीतरी जास्त प्रमाणात ऑटो अकोला शहरात धावतात. बेरोजगारी हे एक प्रमुख कारण असले तरी इतरही अनेक कारणे या मागे आहेत. सध्यस्थितीत अकोला शहरात सहा ते सात हजार ऑटो धावतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने धावत असलेल्या ऑटोसाठी ज्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होत्या त्या दुर्दवाने अजूनही नाहीत. अशोक वाटिका चौक ते रेल्वे स्टेशन याच मार्गावर या एकूण ऑटो पैकी ६० टक्के ऑटो धावतात. नेमके याच मार्गावर मागील दीड वर्षापासून उड्डाण पुलाची निर्मिती सुरू आहे. चांगले प्रशस्त रोड व सर्व सुविधा युक्त ऑटो स्टँड याची गरज वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक असते. परंतु नेमकी हीच सुविधा अकोल्यात नसल्याने वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अकोला महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन आज २० वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यानंतरही अकोला शहरात अजूनही एवढ्या प्रचंड संख्येने धावणाऱ्या ऑटोसाठी एकही अधिकृत ऑटो स्टँड नाही. वाहतुकीचा खोळंबा झाला की सर्वसामान्य नागरिकांचा रोषसुद्धा वाहतूक पोलिसांनाच सहन करावा लागतो. ही बाब हेरून शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक गजानन शेळके यांनी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मीटिंगमध्ये ऑटो स्टँडचा गंभीर मुद्दा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर व पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांचे पुढे ठेवला होता. त्यांनी एक समिती स्थापन करून ऑटो स्टॅण्डसाठी संपूर्ण शहरात जागा निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. त्या अनुशंगाने आर.टी .ओ., महानगरपालिका, शहर वाहतूक शाखेचे अधिकाऱ्यांनी शहरात सर्वेक्षण करून शहराचे चारही बाजूला प्रमुख चौकात एकूण २० जागा निश्चित केल्यानंतर पोलिस निरीक्षक गजानन शेळके यांनी पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांचे मार्फत नऊ महिन्यांपूर्वी मनपा आयुक्त यांचे कडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर विचार सुरू असतानाच नव्याने रुजू झालेल्या मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांनी गंभीरता लक्षात घेऊन दोन दिवसांपूर्वी सदर प्रस्तावाला मंजुरी दिली. लवकरच आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन सदरच्या जागा ऑटो स्टँडसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

उड्डाणपुलाखाली होणार ऑटो स्टॅंड

टॉवर चौक ते पोस्ट ऑफिस चौकापर्यंतची उड्डाणपुला खालील संपूर्ण जागा ही ऑटो स्टँडसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उड्डाणपुलाचे बांधकाम संपल्या बरोबर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देऊन तेथे सुद्धा लवकरच ऑटो स्टॅण्ड झालेले दिसतील. एकूण एका महिन्यात अकोला शहरातील प्रचंड संख्येने धावणाऱ्या ऑटोना एकदाची थांबण्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध होणार आहे.

