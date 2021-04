RTE :दोन हजार जागांसाठी पावणे चार हजार अर्ज

अकोला ः शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (अारटीई) शाळा प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी मुदत मंगळवर, ता.३० मार्च रोजी संपली. या मुदतीत जिल्ह्यातील एकूण २०२ शाळांसाठी असलेल्या एक हजार ९६० जागांसाठी चार हजार ७२७ अर्ज पालकांनी भरले आहेत. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपल्यानंतर आता छानणी व साेडतीकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २०१९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला, मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. हा कायदा शाळांचा प्रवेश टप्पा जेथून सुरू होतो त्या पहिल्या वर्गापासून राबवला जाताे. नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत ता. ३० मार्चपर्यंत होती. या मुदतीत पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया ता. ३ मार्चपासून सुरू झाली होती. शिक्षण विभागाने प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवून देत २१ मार्चपर्यंत निश्चित केली होती. याच काळात पालकांना ओटीपी मिळण्यास तांत्रिक खोडा निर्माण झाल्याने अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतीनुसार ता. ३० मार्चपर्यंत पालकांना अर्ज करता आलेत. त्यामुळे अर्जांची संख्या वाढली आहे.

.............................

अकोला जिल्ह्यातील स्थिती

- नोंदणी केलेल्या शाळा - २०२

- आरक्षित जागा - १ हजार ९६०

- अर्ज - ४ हजार ७२७ (संपादन - विवेक मेतकर)

