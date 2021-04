विवाह जुळवण्यास सोशल मीडियाचा आधार

शिरपूर जैन (जि.वाशीम) : आजच्या धकाधकीच्या वेगवान काळात ‘चट मंगणी पट ब्याह’ पद्धतीकडे अनेकांचा कल आहे. अनेक वर-वधू बाहेरगावी नोकरी-व्यवसाय व काही कामानिमित्त राहत असल्याने, त्यांना घरी बोलावून पसंती नंतरच पुढील कार्यक्रम करावे लागत होते. त्याला फार वेळ जात होता, मात्र आता मोबाईल मधील व्हाट्सऍपच्या माध्यमातून मुलगा-मुलगी एकमेकांना पसंती दर्शवतात. नातेवाईक, आई-वडिलांना सुद्धा फोटो पाठवतात. त्यामुळे फोटो पाहताच पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात केली जाते. असा हा प्रकार शहरी भागासह ग्रामीण भागातही सुरू झाला आहे.

मुला-मुलींचे विवाह पार पडणार असल्याने नातेवाईक एकमेकांसोबत देवाण-घेवाण कशा प्रकारे करता येईल? यातून मार्ग काढत आहे. एकीकडे महाराष्ट्र शासन मुला-मुलींमध्ये समानता आणण्यासाठी ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियान राबवत आहे. दिवसेंदिवस लग्नासाठी मुलगा-मुलगी मिळणे कठीण होऊ लागले, प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुला-मुलींला नोकरी करणारा वधू-वर हवा अशी अपेक्षा करीत आहेत. दिवाळी नंतर लग्न कार्याची लगबग जोमात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी मुलगा व मुलगी पसंत करण्यासाठी त्यांच्या घरी जावे लागत होते. नातेवाईक अथवा आई-वडिलांनी मुलगा-मुलगी पसंत केली असली, तरी पुन्हा मुलाला-मुलीच्या घरी पाठवावे लागत होते. मात्र आता विज्ञान युगाच्या व धावपळीच्या मध्ये बाजारात अँड्रॉइड चांगले मोबाईल मिळत आहेत. या मोबाईल मध्ये व्हाट्सऍप व फेसबुकची सुविधा असल्याने काही क्षणातच एकमेका सोबत संपर्क होऊन, व्हिडिओ-फोटो डाऊनलोड करून पाठवल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक मुले-मुली नोकरी व्यवसाय किंवा विविध कंपन्याकडे कामानिमित्त शहराकडे गेलेले आहेत. त्यांना कामामुळे वेळही मिळत नाही.

तंत्रज्ञानामुळे आला वेग

आई-वडील व नातेवाईक यांना मुलगा-मुलगी पसंत पडल्यावर गावी बोलावून घेणे. त्यानंतर एकमेकांना पसंत पडल्यानंतर पुढील सर्व कार्यक्रम आखले जात होते. परंतु, आता मोबाईल वरील व्हाट्सऍप वर मुला-मुलींची पसंती व पाहण्याचा कार्यक्रम आखल्या जात आहे. या तंत्रज्ञानामुळे लग्न कार्याला वेग आला आहे, तर मुला-मुलींना पाहण्यासाठी वेळ वाया घालवण्याऐवजी तडकाफडकी सर्व बाबी होऊ लागल्या आहेत. तेव्हा व्हाट्सऍप च्या माध्यमातून ‘चट मंगणी पट ब्याह’ अशी स्थिती रुजू होऊ लागली आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

