आत्महत्येचा प्रयत्न फसला अन् पाय गमावून बसला

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : रेल्वे प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवर ५० वर्षीय इसमाने आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने सकाळी ७ वाजेदरम्यान मुंबई-हावडा मेलसमोर उडी घेतली. त्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न फसला.; मात्र त्यात तो आपला पाय गमावून बसाला.

मूर्तिजापूर तालुक्यातील खापरवाडा येथील राजू नामदेव घोगरे (वय ५०) हा आत्महत्येच्या उद्देशाने रविव री सकाळी येथील रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवर आला. त्याच वेळेस मुंबई हावरा मेल आली. त्याने समोर उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला; मात्र सुदैवाने त्याचा जीव वाचला व एक पाय निकामी झाला. वंदेमातरम आपत्कालीन पथकाच्या स्वयंसेवकांनी त्याला लगेच लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, मूर्तिजापूर येथील रेल्वे स्टेशनवर ही घटना 4 एप्रिलला सकाळी 6.30 वाजेच्या दरम्यान समोर आली. राजू नामदेव घोगरे असं 50 वर्षाच्या इसमाचं नाव आहे. राजू घोगरे हे खापरवाड़ा येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. आज सकाळी 6.30 वाजेच्या दरम्यान बडनेराकडे जात असलेल्या भरधाव रेल्वे समोर उडी घेऊन राजू नामदेव घोगरे यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यात त्यांचा उजवा पाय तुटून पडला नशीब बलवत्तर म्हणून जीव वाचला, पण पाय तुटल्याने कायमच दिव्यांगत्व आलं. या घटनेची माहिती मिळताच मूर्तिजापूर येथील वंदेमातरम आपत्कालीन पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन जखमी अवस्थेत राजू घोगरे यांना तातडीने लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. याचा पुढील तपास रेल्वे पोलीस करीत आहेत. पोलिसांचा तपास होईल. परंतु, रागाच्याभरात केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नात आलेलं दिव्यांगत्व आयुष्यभरासाठी मनावर घाव करून गेला. अनेकवेळा घरगुती कारणावरून किंवा शुल्लक कारणावरून अश्या घटना घडत असतात. अडचणी आणि कठीण प्रसंगाच पर्याय आत्महत्या कधीच नसते, कठीण प्रसंगात शांत राहणं हा त्यावरील उपाय आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

