Akola News: सव्वा लाख क्विंटल धान्याची उचल; एप्रिल महिन्याचे वाटप शंभर टक्के

अकोला: एप्रिल महिन्यात अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्यातच तिप्पट धान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे दोन्ही गटातील लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे व जून महिन्यातील धान्याचे वाटप एप्रिल महिन्यातच वाटप करण्यात येत आहे..त्यानुसार आत्तापर्यंत सव्वा लाख क्विंटल धान्याची उचल लाभार्थींनी केली असून एप्रिल महिन्यातील शंभर टक्के धान्याचे वाटप झाले आहे, तर मे महिन्याच्या ६० टक्के धान्याची उचल झाली असून जून महिन्यातील वाटप काही ठिकाणी सुरू आहे..जिल्ह्यातील गरजूंना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत धान्याचे वितरण करण्यात येते. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा अन्न धान्य पुरवठा विभागाची आहे. विभागामार्फत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील हजारो पात्र रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्याचे वाटप करण्यात येते..सदर धान्य वाटप सुरळीतरित्या व योग्य पद्धतीने करता यावे यासाठी पुरवठा विभागामार्फत ई-पॉस मशीनद्वारे धान्य वाटप करण्यात येत आहे. पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचा अंगठ्याचा ठसा घेतल्याशिवाय धान्य वाटप होत नसल्याने धान्याच्या काळाबाजारावर आळा बसला आहे. त्यासोबतच धान्य वाटपात पारदर्शकता सुद्धा आली आहे..लॉजिस्टीक व साठवणुकीच्या समस्येमुळे निर्णयकेंद्र शासनाच्या दोन मार्च २०२६ च्या पत्रानुसार आगामी खरेदीचा हंगाम व त्यानुषंगाने राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना येणाऱ्या कार्यक्षम लॉजिस्टीक व साठवणुकीच्या समस्या लक्षात घेता एनएफएसए योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे माहे एप्रिल ते जून या कालवधीचे अन्नधान्य आगाऊ उचल करून लाभार्थ्यांना वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..यांना मिळत आहे लाभ जिल्ह्यात अंत्योदय गटात ४५ हजार ९४९ कार्डधारक आहेत. त्यांना एक महिन्यासाठी १५ किलो गहू व २० किलो तांदुळाचे मोफत वाटप करण्यात येते. या लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्यात तीन महिन्यांचे धान्य मिळत आहे.प्राधान्य गट ः जिल्ह्यात प्राधान्य गटात ११ लाख ४२ हजार ७४६ लाभार्थी आहेत. या गटातील लाभार्थ्यांना एक महिन्यासाठी प्रति लाभार्थी दोन किलो गहू व तीन किलो तांदुळाचे वाटप करण्यात येते. या गटातील लाभार्थ्यांना सुद्धा तीन महिन्यांचे धान्य एप्रिलमध्येच मिळत आहे.