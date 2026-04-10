Akola News: शहरातील धोकादायक विहिरींना जाळी बसवणार?; विशेष सभेत होणार निर्णय ; एनकॅप निधीतून कामे होणार प्रस्तावित

अकोला: शहरातील विविध भागांमध्ये असलेल्या उघड्या व धोकादायक विहिरींमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, या विहिरींना जाळी बसवून त्या सुरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आता महानगरपालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत चर्चेस येणार आहे. सोमवार, दि. १३ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या या सभेत या विषयावर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे..शहरातील अनेक जुन्या विहिरी सध्या वापरात नसून त्या उघड्याच अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी या विहिरींच्या आजूबाजूला कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रात्रीच्या वेळी ये-जा करणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही अशा विहिरींमध्ये पडून अपघात झाल्याच्या घटना समोर आल्या असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..विशेषतः प्रभाग क्रमांक १५ मधील गोरक्षण रोड परिसरातील विहीर आणि प्रभाग क्रमांक ५ मधील विठ्ठल फैल परिसरातील विहीर या अत्यंत धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विहिरींच्या भोवती संरक्षणात्मक जाळी किंवा भिंत नसल्यामुळे धोकादायक बनल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या असल्या तरी अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही..सभेत होणार चर्चायाशिवाय, या कामासाठी लागणारा निधी, संबंधित विभागांची जबाबदारी आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत यावरही सभेत चर्चा होणार आहे. दरम्यान, शहरातील नागरिकांनीही या निर्णयाकडे आशेने पाहिले असून, वारंवार तक्रारी करूनही दुर्लक्षित राहिलेल्या या समस्येवर अखेर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..नाशिक जिल्ह्यातील घटनेनंतर तात्काळ निर्णय?जाळी नसलेल्या विहिरीत कार पडून ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे काही दिवसांपूर्वी घडली. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका खबरदारी घेत शहरातील उघड्या विहिरींना कुंपण तसेच जाळी बसवण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सभेतील अजेंड्याच्या विषयावरून स्पष्ट होते.दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना आवश्यकमहानगरपालिकेच्या सभेत या विहिरींना लोखंडी जाळी बसवून त्या पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरातील इतर धोकादायक विहिरींची यादी तयार करून त्यांवरही तत्काळ कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.