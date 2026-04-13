Akola News: मनुष्यबळाअभावी ‘पीसीपीएनडीटी’ सेल ढेपाळला; प्रमुख पद रिक्त, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नाही; समुपदेशक झाले ‘कारकून’

अकोला: गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे केले, पण अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच मनुष्यबळाअभावी ढेपाळल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील पीसीपीएनडीटी सेलची सध्याची अवस्था अशीच काहीशी आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी 'वैद्यकीय अधिकारी ही जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असून, सध्या हा अतिरिक्त कार्यभार 'चार्ज'वर चालत असल्याचे वास्तव आहे. महत्वाची जबाबदारी असलेले समुपदेशक पदावरील कर्मचारी तर त्यांचे काम सोडून 'कारकून' कामांसाठीच अधिक वेळ खर्ची घालत आहेत. .सध्या हा कारभार जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. असलम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, मूळ पदच भरले गेले नसल्याने ही जबाबदारी दुय्यम स्वरूपात पार पाडली जात असल्याचे चित्र आहे. पीसीपीएनडीटी सेलमध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हे अत्यंत महत्त्वाचे पद देखील रिक्त आहे. सोनोग्राफी केंद्रांकडून येणारी फॉर्म एफ माहिती, नोंदी, तपासणी अहवाल यांचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणे, त्याचे विश्लेषण करणे ही या पदाची मुख्य जबाबदारी असते..मात्र, हे पद रिक्त असल्यामुळे संपूर्ण डेटा व्यवस्थापन विस्कळीत झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत संशयास्पद पॅटर्न ओळखणे किंवा वेळेवर कारवाई करणे अधिकच कठीण बनते. जिल्हा स्तरावर समुचित प्राधिकारी म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आरती कुलवाल काम पाहत असून, समुपदेशक म्हणून शुभांगी ठाकरे कार्यरत आहेत. मात्र, इतक्या मोठ्या जबाबदारीसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण टीमच अपुरी असल्याने यंत्रणेची कार्यक्षमता कमी पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची संख्या मोठी असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आवश्यक असून रिक्त पदे भरणे तसेच वाढलेल्या सोनोग्राफी तसेच गर्भपात केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकची पदे भरण्याची मागणी समोर येत आहे..सध्या अस्थित्वातअसलेली पदेसमुचित प्राधिकारी - जिल्हा शल्यचिकित्सकआरएमओ - प्रभारीविधी समुपदेशकडाटा एन्ट्री ऑपरेटर - रिक्त.अकोट प्रकरणावर अहवाल सादर करण्याचे आदेशअकोट येथील संशयास्पद गर्भपात प्रकरणाबाबत 'सकाळ'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्त मालिकेची दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात कोणत्याही स्त्रीरोग तज्ज्ञाची लेखी चिठ्ठी नसताना सोनोग्राफी करण्यात आल्याचा आरोपही समोर आला आहे. त्यामुळे 'पीसीपीएनडीटी' कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहे. अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधून तक्रारीची पडताळणी करावी. पोलिसांनी कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती गोळा करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.."अकोट प्रकरणात अकोट येथील वैद्यकी अधीक्षक यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. महिलेच्या तक्रारीनुसार संबंधितांचे जबाब नोंदवून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. तसेच, सध्या पीसीपीएनडीटी निवासी वैद्यकीय अधिकारी पदाचा चार्ज डॉ.अस्लम यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हे पद देखील रिक्त आहे."-डॉ.आरती कुलवाल, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अकोला.