Akola News: पिंजर पोलिसांनी अवैध जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून पाच आरोपींना ताब्यात घेतले; ऑपरेशन प्रहार मोहिमेत १.४५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

अकोला: जिल्ह्यात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या “ऑपरेशन प्रहार” मोहिमेअंतर्गत पिंजर पोलिसांनी अवैध जुगार अड्ड्यावर धडक कारवाई करत पाच आरोपींना ताब्यात घेतले. या कारवाईत रोख रक्कम, ताशपत्ते आणि दोन दुचाकी वाहनांसह एकूण १ लाख ४५ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिस अधिक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकोला पोलिस दलाकडून ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने १ मे २०२६ रोजी पिंजर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पिंजर-कारंजा रोडलगत जंगल परिसरात काही व्यक्ती पैशांवर ‘तीन पत्ती’ नावाचा जुगार खेळत असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती..Kolhapur crime news : डॉक्टर महिला घरात एकटी, ओळखीच्या तरूणाकडून बलात्कार; मोबाईलवर शूट करून दिली धमकी, कोल्हापुरात धक्कादायक घटनेने खळबळ.या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तातडीने छापा टाकत संबंधित ठिकाणी कारवाई केली. कारवाईदरम्यान हर्षल संजय अजमिरे (वय २७), शेख रसुल शेख हलीम (वय २१), संतोष पुर्णाजी खाडे (वय ४२), किसन सुपाजी बांगर (वय ३५) आणि देवानंद महादेव गवई (वय ४३) या पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. सर्व आरोपी पिंजर, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला येथील रहिवासी आहेत..पोलिसांनी आरोपींकडून १० हजार ४०० रुपयांची रोख रक्कम आणि दोन मोटारसायकली असा एकूण १ लाख ४५ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी पिंजर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..धक्कादायक, सोलापूर जिल्ह्यात ४ महिन्यांत २८ खून! संशय, प्रॉपर्टीच्या वादातून सर्वाधिक खून; सोलापूर शहरात ५ तर ग्रामीणमध्ये २३ गुन्हे, वाचा....पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधिक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी तसेच मुर्तिजापूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी वैशाली मुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.