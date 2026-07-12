अकोला

Akola: गुन्हेगारांच्या दोन टोळ्यांवर हद्दपारीची कारवाईl पाच जणांना अकोला व लगतच्या जिल्ह्यांतून केले तडीपार

Akola Police Extern Five Habitual Offenders: अकोला पोलिसांनी आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर दोन गुन्हेगार टोळ्यांतील पाच सराईत आरोपींना मुंबई पोलिस अधिनियमाच्या कलम ५५ अंतर्गत एक वर्षासाठी हद्दपार केले आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: आगामी धार्मिक सण व उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अकोला पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम ५५ अंतर्गत जुने शहर आणि सिव्हील लाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन सराईत गुन्हेगारांच्या टोळ्यांतील पाच जणांना एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे.

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