Akola: गुन्हेगारांच्या दोन टोळ्यांवर हद्दपारीची कारवाईl पाच जणांना अकोला व लगतच्या जिल्ह्यांतून केले तडीपार

अकोला: आगामी धार्मिक सण व उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अकोला पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम ५५ अंतर्गत जुने शहर आणि सिव्हील लाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन सराईत गुन्हेगारांच्या टोळ्यांतील पाच जणांना एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे..पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. जुने शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांची टोळी प्रमुख सवेश राजू बुंदेले (३९) व टोळी सदस्य योगेश राजू बुंदेले (४३, दोघेही रा. श्रीवास्तव चौक, शिवचरण पेठ, अकोला) यांना ७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई पोलिस अधिनियमाच्या कलम ५५ अन्वये अकोला जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले..IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण.तसेच सिव्हील लाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीतील सूत्रधार गौरव सहदेव काळे (२१, रा. चाळीस क्वॉर्टरजवळ, मोठी उमरी), अनुप दिनेश वाहुरवाघ (२१, रा. निबंधे प्लॉट, लहान उमरी) आणि अंकुश अनिल पिंपळकर (२१, रा. म्हैसने व्यायामशाळेजवळ, उमरी) यांनाही ७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई पोलिस अधिनियमाच्या कलम ५५ अंतर्गत अकोला जिल्ह्यासह अमरावती, वाशिम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या लगतच्या जिल्ह्यांच्या हद्दीतून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले आहे..गुन्हेगारांची कुंडली तयारपोलिस प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आगामी सण-उत्सव काळात शांतता व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सराईत गुन्हेगारांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाया अधिक तीव्र करण्यात येणार आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर एमपीडीए, हद्दपारी तसेच अन्य प्रचलित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी दिला आहे..Women Weight Loss Diet: महिलांच्या वेट लॉस डाएटमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ७ सुपरफूड्स.जिल्ह्यातील नागरिकांनी शांतता व कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करावे, तसेच संशयास्पद हालचाली किंवा गुन्हेगारीविषयीची माहिती तातडीने पोलिसांना कळवावी, असे आवाहनही पोलिस प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.