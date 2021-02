जिल्हा बँकेच्या नऊ संचालकपदासाठी आज मतदान

अकाेला ः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नऊ संचालकपदासाठी शनिवारी मतदान हाेणार आहे. काेराेना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढतच असल्याने मतदानासाठी मतदारांना विनवणी करण्याची करसत संबंधितांना करावी लागणार आहे. अकाेला व वाशीम जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाची निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. निवडणुकीत बिनविराेध नामांकन असलेल्या उमेदवारांची संख्या १२ आहे. यात सेवा सहकारी संध्या मतदारसंघ, अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघ भटक्या जाती-विमुक्त व विशेष मागासवर्गीय मतदारसंघ, कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रियेतून शिरीष धाेत्रे, औद्याेगिक, मजूर, विणकर, वैयक्तिक भागधारक मतदारसंघांचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रिंगणात १८ उमेदवार कायम असून, यात प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवडा-सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघासाठी सहा तालुक्यातून १३ उमेदवार महिला प्रतिनिधी मतदारसंघातून तीन उमेदवार आणि यांचा समावेश आहे. पगादार व इतर सभासद मतदारसंघातून दाेन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहे. संपादन - विवेक मेतकर

Web Title: Akola Political News Voting for the nine posts of District Bank today