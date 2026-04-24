Akola News: रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १०४.७९ कोटींचा निधी; रखडलेले काम होणार पूर्ण; न्यू तापडीया नगरात रहिवाशांना दिलासा

अकोला: शहरातील सातव चौक ते न्यू तापडिया नगर दरम्यान प्रलंबित असलेल्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाला अखेर गती मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामासाठी १०४.७९ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला असून रखडलेले पुलाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..अकोला शहरातील सातव चौक ते पूर्व तापडिया नगर दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाला अखेर मोठा वेग मिळणार आहे. राज्य शासने या महत्त्वाच्या पुलासाठी १०४.७९ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे..मध्य रेल्वे आणि दक्षिण रेल्वेमुळे विभागलेल्या शहरातील वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न या उड्डाणपुलामुळे सुटण्याची शक्यता आहे. आमदार रणधीर सावरकर आणि खासदार अनुप धोत्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम लवकरच पूर्ण होऊन हा पूल नागरिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे..हजारो नागरिकांना मोठा दिलासाया कामासाठी सुरुवातीला ५० कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता ९ मार्च २०१६ रोजी देण्यात आली होती. दरम्यान आता मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, या कामाची किंमत १०४ कोटी ७९ लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र आता या कामाचा खर्च मंजूर मयार्देतच ठेवण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंत्यांची असेल. तसेच, हे काम विहित निविदा प्रक्रिया आणि तांत्रिक समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सातव चौक ते खरप बु. दरम्यानच्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, तापडिया नगर परिसरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यातसातव चौक-पूर्व तापडिया नगर रेल्वे उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. तापडिया नगर बाजूकडील आठ गाळ्यांपैकी सात गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले असून रेल्वे पिअरवरील एक गाळा उर्वरित आहे. तसेच सातव चौक बाजूकडील सहा गाळ्यांपैकी पाच गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले असून एक गाळा शिल्लक आहे. रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील पिअरवरील उर्वरित गाळे आणि त्यावर लोखंडी गर्डर बसविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हा उड्डाणपूल पूर्णत्वास जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे अकोला शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.