Akola: पेरणी झाली... पण पाऊस नाही; पावसाअभावी पिके करपण्याची भीती

अकोला: जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याभरापासून पावसाने पाठ फिरविल्याने खरीप हंगाम संकटाच्या उंबरठ्यावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जूनपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ १८२ मिमी पाऊस झाला असून, तो हंगामी सरासरीच्या ६६.५ टक्के इतकाच आहे. दरम्यान, दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या समाधानकारक पावसानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पेरण्या पूर्ण केल्या. मात्र, त्यानंतर पाऊस गायब झाल्याने जमिनीतील ओल झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे नव्याने पेरलेल्या बियाण्यांच्या उगवणीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पेरण्या उलटण्याबरोबरच दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त होत आहे..कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ४ लाख ३२ हजार १० हेक्टर सरासरी खरीप क्षेत्रापैकी ३ लाख ७१ हजार ९८.१७ हेक्टर (८५.९० टक्के) क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. पेरणीचा टक्का समाधानकारक असला, तरी गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस न झाल्याने पिकांच्या वाढीवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी उगवलेल्या पिकांना आवश्यक ओलावा मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. जिल्ह्यातील कापूस पिकाची सरासरी लागवड १ लाख २८ हजार ५९३ हेक्टर असताना यंदा १ लाख ४४ हजार ६२३.०४ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे..Parliament Monsoon Session: आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, सरकार ६ विधेयके मांडणार; राम मंदिर दान चोरी, NEET वरुन विरोधक वादळ उठवणार.त्यामुळे कापसाची पेरणी ११२.४७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील सर्वाधिक क्षेत्रावरील पीक असलेल्या सोयाबीनची पेरणी मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे. सरासरी २ लाख ३६ हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत १ लाख ७२ हजार ४१९.३३ हेक्टर क्षेत्रावरच पेरणी झाली असून ती ७२.९३ टक्के इतकी आहे. तूर पिकाची पेरणी ८७.५२ टक्के झाली असून ५२ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड पूर्ण झाली आहे. मात्र, मूग आणि उडीद या कडधान्यांची स्थिती अद्याप समाधानकारक नाही. मूगाची पेरणी १२.५३ टक्के, तर उडीदाची २०.२६ टक्के इतकीच झाली आहे. त्यामुळे या पिकांनाही वेळेत पावसाची गरज असल्याचे कृषी तज्ज्ञ सांगत आहेत..हंगामी पावसात मोठी तूटजून महिन्यापासून आजपर्यंत जिल्ह्यात १८२ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, ती हंगामी सरासरीच्या केवळ ६६.५ टक्के आहे. त्यामुळे बहुतांश भागात जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत असून, उगवण झालेल्या पिकांवर ताण वाढत आहे..दुबार पेरणीचे संकट गडदपाऊस लांबल्यास उगवलेल्या सोयाबीन, तूर आणि इतर खरीप पिकांची वाढ खुंटण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी पेरण्या उलटण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे आर्थिक संकट ओढवू शकते. आधीच वाढलेल्या शेतीखर्चामुळे चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिकच कठीण ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे..Maharashtra Rain Update : मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार तर राज्यातील 'या' भागांत आज हलक्या पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी.शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडेखरीप हंगामाचे भवितव्य आता पूर्णपणे पुढील काही दिवसांतील पावसावर अवलंबून आहे. लवकरच मध्यम ते चांगला पाऊस झाल्यास पिकांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा उभ्या पिकांचे नुकसान होऊन उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा आता आकाशाकडे आणि हवामान विभागाच्या पुढील अंदाजाकडे लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.