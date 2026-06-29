Akola: अवघ्या पंधरा मिनिटांच्या पावसाने नालेसफाईचे पितळ उघडे, मुख्य रस्ते झाले जलमय : सखल भागातील घरातही शिरले पाणी

अकोला: अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांच्या पावसाने बार्शीटाकळी रोडवरील आरोग्य कॉलनी, एसटी कॉलनी आणि बाजोरिया नगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने महापालिकेच्या नालेसफाईच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नाल्याची योग्य साफसफाई न होणे आणि चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या बांधकामामुळे नागरिकांना दरवर्षी पावसाळ्यात मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली आहे..बार्शीटाकळी रोडवरील एसटी क्वार्टर, एसटी कार्यालय आणि आरोग्य कॉलनी परिसरातून जाणारा प्रमुख नाला चार बंगला परिसरातून येऊन मोर्णा नदीला मिळतो. मात्र आरोग्य कॉलनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणि राऊत प्रोव्हिजनसमोर हा नाला सरळ पश्चिमेकडे नेण्याऐवजी प्रथम उत्तरेकडे, त्यानंतर दक्षिणेकडे आणि पुन्हा पश्चिमेकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. आर्थिक फायद्यासाठी ठेकेदाराने अनावश्यक वळण दिल्यामुळे नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित झाला असून त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे..Akola: संघर्षाच्या वडाखाली फुललेले आयुष्य, शेतकरी पतीच्या आत्महत्येनंतरही तीन लेकरांचे आयुष्य घडविणारी सविता पुंडे.महापालिका प्रशासनाने नालेसफाईच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे अधिक गांभीयनि लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी परिसरातील रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे..उपाययोजनांची मागणीपावसाळा नुकताच सुरू झाला असताना अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्याने आगामी काळात मोठ्या पावसात अधिक गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नाल्याची साफसफाई करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..अनेक भागांत पाणी साचतेचार बंगला-गोरक्षण परिसरातून वाहणारे पावसाचे पाणी आझाद कॉलनी, आरोग्य कॉलनी आणि बाजोरिया नगर मार्गे मोर्णा नदीकडे जाते. मात्र नाल्याची नियमित साफसफाई न झाल्याने पावसाचे पाणी आरोग्य कॉलनी, एसटी कॉलनी, बाजोरिया कॉलनी तसेच बार्शीटाकळी रोडवर मोठ्या प्रमाणात साचते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लांबपर्यंत पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीवरही मोठा परिणाम होत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: घर रिकामं करण्यावरून भाडेकरूशी वाद, गर्भवतीला जिन्यावरून ढकलल्यानं गर्भपात; गुन्हा दाखल.दुर्गंधी, वाहतुकीचा खोळंबा आणि अपघातांचा धोकानाल्यातील साचलेल्या पाण्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत असून हे पाणी दोन-दोन दिवस कायम राहत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे कठीण होते, तर दुचाकीस्वारांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. विशेष म्हणजे पाण्यातून वेगाने जाणाऱ्या चारचाकी वाहनांमुळे दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटनाही घडत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.