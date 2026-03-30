Akola News: एप्रिलमध्ये मिळणार तिप्पट धान्य; रेशनच्या लाभार्थ्यांना दिलासा; एप्रिल, मे, जूनच्या धान्याचे एकाच वेळी वाटप

अकोला: रेशन कार्डधारकांसाठी सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आगामी एप्रिल महिन्यात अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्यातच तिप्पट धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही गटातील लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे व जून महिन्यातील धान्याचे वाटप एप्रिल महिन्यातच करण्यात येणार आहे. परिणामी लाभार्थ्यांना पुढील दोन महिन्यांसाठी धान्यासाठी रास्तभाव दुकानाच्या पायऱ्या झिजवायची वेळ येणार नाही. .जिल्ह्यातील गरजूंना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत अनुदानित दराने धान्याचे वितरण करण्यात येते. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा अन्न धान्य पुरवठा विभागाची आहे. विभागामार्फत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील हजारो पात्र रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्याचे वाटप करण्यात येते. .सदर धान्य वाटप सुरळीतरित्या व योग्य पद्धतीने करता यावे यासाठी पुरवठा विभागामार्फत ई-पॉस मशीनद्वारे धान्य वाटप करण्यात येत आहे. पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचा अंगठ्याचा ठसा घेतल्याशिवाय धान्य वाटप होत नसल्याने धान्याच्या काळाबाजारावर आळा बसला आहे. त्यासोबतच धान्य वाटपात पारदर्शकता सुद्धा आली आहे..दरम्यान आगामी एप्रिल महिन्यात लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य वाटप एकत्रित करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने दिले आहेत. सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने देखील एकाच वेळी तीन महिन्यांच्या धान्य वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे..लॉजिस्टीक व साठवणुकीच्या समस्येमुळेनिर्णयकेंद्र शासनाच्या दोन मार्च २०२६ च्या पत्रानुसार आगामी खरेदीचा हंगाम व त्यानुषंगाने राज्यांना व केंद्र शासित प्रदेशांना येणाऱ्या कार्यक्षम लॉजिस्टीक व साठवणुकीच्या समस्या लक्षात घेता एनएपफएसए योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे माहे एप्रिल ते जून या कालवधीचे अन्नधान्य आगाऊ उचल करून लाभार्थ्यांना त्वरीत वाटप करण्याचे निर्देश राज्य शासन व जिल्हा पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. .नियमत मंंजूर; वाटप लवकरचजिल्ह्यातील प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांसाठी एप्रिल, मे व जून महिन्यांसाठी गव्हाचे एकूण ६८ हजार ६१० क्विंटल गव्हाचे व एक लाख ५०० क्विंटल तांदुळाचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासोबतच अंत्योदय गटातील लाभार्थ्यांसाठी गव्हाचे २० हजार ६७० क्विंटल व तांदुळाचे २७ हजार ५४० क्विंटल धान्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहे..यांना मिळणार लाभअंत्योदय ः जिल्ह्यात अंत्योदय गटात ४५ हजार ९४९ कार्डधारक आहेत. त्यांना एक महिन्यासाठी १५ किलो गहू व २० किलो तांदुळाचे मोफत वाटप करण्यात येते. या लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्यात तीन महिन्यांचे धान्य मिळणार आहे.प्राधान्य गट ः जिल्ह्यात प्राधान्य गटात ११ लाख ४२ हजार ७४६ लाभार्थी आहेत. या गटातील लाभार्थ्यांना एक महिन्यासाठी प्रतिलाभार्थी दोन किलो गहू व तीन किलो तांदुळाचे वाटप करण्यात येते. या गटातील लाभार्थ्यांना सुद्धा तीन महिन्यांचे धान्य एप्रिलमध्येच मिळणार आहे.