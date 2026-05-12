Akola News: आरटीई प्रवेश रखडले; ४९७ जागा अद्याप रिक्त; जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ एक हजार ५२१ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश

अकोला: आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत जिल्ह्यातील गरीब घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होऊन जवळपास एक महिना होत आहे. परंतु प्रवेशाची प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. .त्यामुळे दोन वेळ मुदतवाढ दिल्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यातील केवळ एक हजार ५२१ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित होऊ शकले आहेत. लॉटरी लागल्यानंतर (निवडीनंतर) सुद्धा ४९७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित न झाल्याने आता संबंधितांना प्रवेशासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येते की सोडतीची दुसरी यादी जाहीर करण्यात येते, याकडे प्रवेशोत्सुक पालकांचे लक्ष लागले आहे.बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २०१९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला, मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात..गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले पालक जास्त प्रवेश शुल्क असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते; मात्र आरटीईमुळे अशा पालकांचे त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे.दरम्यान २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात आरटीई कोट्यातून प्रवेश मिळावा, यासाठी पालकांनी आरटीईच्या संकेतस्थळावर अर्ज दाखल केले. त्यानुसार अर्ज करणाऱ्यांची सोडत काढण्यात आली असून प्रवेश प्रक्रिया सुद्धा सुरू झाली आहे. परंतु प्रवेशाला दोन वेळ मुदवाढ दिल्यानंतर सुद्धा अद्याप प्रवेशाबाबत पालकांची अनास्था दिसून येत आहे..प्रतीक्षा यादीतील पालकांना प्रतीक्षाचयंदा आरटीई प्रवेशासाठी नेहमीप्रमाणेच राखीव जागांच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाले. शासनाने आधी प्रवेशासाठी किलोमीटरची अट कमी केल्यामुळे कमी पालकांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले होते. परंतु त्यानंतर मात्र अट रद्द करण्यात आल्याने अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढली. त्यानुसार शेवटच्या दिवसापर्यंत पाच हजार ५९८ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले होते. परंतु प्रत्यक्षात दोन हजार ५६ जागाच राखीव असल्याने उर्वरीत तीन हजार ५४२ अर्ज अधिक प्राप्त झाले. त्यापैकी आतापर्यंत एक हजार ५२१ विद्यार्थ्यांचेचे प्रवेश झाल्याने उर्वरीत पालकांना मात्र प्रतीक्षा करावी लागत आहे..अशी आहे जिल्ह्याची स्थितीनोंदणीकृत शाळा : १८५राखीव जागा: २०५६प्राप्त अर्ज: ५५९८निवड: २०१८आतापर्यंत प्रवेश: २०१८सोडतीनंतरही प्रवेश बाकी: ४९७.