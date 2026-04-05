Akola News: आरटीई प्रवेशाची लॉटरी उद्या निघणार; जिल्ह्यात ५५९८ अर्ज : सकाळी ११ वाजता ऑनलाईन सोडत

अकोला: बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील प्रवेश प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या ऑनलाईन लॉटरीची प्रतीक्षा आता संपणार असून येत्या सोमवारी (ता.६) सकाळी ११ वाजता लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या हजारो पालकांचे लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे..यंदा जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च रोजी संपली असून एकूण ५ हजार ५९८ अर्ज दाखल झाले आहेत. जिल्ह्यातील १८५ खासगी शाळांनी आरटीई अंतर्गत नोंदणी केली असून २ हजार ५६ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. जागांच्या तुलनेत अर्जांची संख्या जवळपास तीनपट असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे..विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या आणि नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लॉटरी प्रक्रियेत निवड होण्यासाठी पालकांमध्ये उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांची निवड पूर्णपणे संगणकीय पद्धतीने पारदर्शक लॉटरीद्वारे केली जाणार असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. लॉटरीनंतर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी अधिकृत आरटीई पोर्टलवर जाहीर केली जाईल. तसेच पालकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारेही माहिती देण्यात येणार आहे. याशिवाय पालकांना पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..ही कागदपत्रे आवश्यकरहिवासी पुरावा, जन्म दाखला, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला (लागू असल्यास), आधार कार्ड, अर्जाची प्रत तसेच मोबाईल क्रमांकाचे तपशील यांचा समावेश आहे..कागदपत्रांची होणार प्रत्यक्ष पडताळणीआता लॉटरी प्रक्रियेनंतर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी पुढील प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निवड झाल्यास सर्वप्रथम आरटीई पोर्टलवर लॉगिन करून अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करावे लागेल. त्यानंतर संबंधित गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहणे बंधनकारक राहणार आहे. पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर संबंधित शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागेल.