Akola News: आरटीओ विभागाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे नागरिक हैराण; परवाना मिळेनाः एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी विलंब

अकोला: शहरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मध्ये वाहन परवाना मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शासनाने ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात या प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. .अनेक नागरिकांनी लर्निंग लायसन्स आणि कायमस्वरूपी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करूनही आठवडे-आठवडे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले.ऑनलाईन अर्ज पूर्ण करूनही नागरिकांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात हजेरी लावावी लागत आहे. कागदपत्र पडताळणी, चाचणीची तारीख आणि अंतिम मंजुरी या सर्व टप्प्यांमध्ये विलंब होत असल्याने लोकांचा वेळ वाया जात आहे. कामानिमित्त सुटी घेऊन आरटीओ कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली असून, त्यातून आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत आहे..यासोबतच, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि कामकाजातील ढिसाळपणा ही मुख्य कारणे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. काही प्रकरणांमध्ये, अर्ज मंजुरीसाठी "अनधिकृत मार्ग" वापरणाऱ्यांची कामे लवकर होत असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने प्रश्न अधिकच गंभीर होत चालला आहे..डिजिटल इंडिया आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारल्या जात असताना प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना जुन्याच पद्धतीच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांनी या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, आरटीओच्या कामकाजावरचा विश्वास आणखी ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..दलालांचे जाळे घट्टआरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात दलालांचा सुळसुळाट वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वाहन परवाना, नोंदणी किंवा अन्य सेवा मिळवण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना अधिकृत प्रक्रियेऐवजी दलालांकडे वळवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. कार्यालयाच्या बाहेरच काही व्यक्ती नागरिकांना "जलद काम करून देण्याचे" आमिष दाखवत असल्याचे चित्र रोज दिसून येते.तांत्रिक कारणे देऊन अर्ज प्रलंबित ठेवला जातो. मात्र, दलालांच्या माध्यमातून गेल्यास त्याच कामासाठी वेगळीच "सोय" केली जाते. परिस्थिती आरटीओ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. दलालांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त हजारो रुपयांची मागणी करून नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात आहे..वाहन नोंदणी प्रक्रियेत अडथळ्यांची मालिकानवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंदणी करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाणाऱ्या वाहनधारकांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. नोंदणी प्रक्रिया जटिल आणि वेळखाऊ झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. कागदपत्रांची तपासणी करताना वारंवार चुका काढल्या जात असल्याची तक्रार अनेकांनी केली आहे. लहानसहान त्रुटी दाखवून अर्ज प्रलंबित ठेवला जातो, त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा-पुन्हा कार्यालयात जावे लागते. ऑनलाईन सबमिशन असूनही प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी वेळेवर प्रतिसाद मिळत नाही.