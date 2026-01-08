Akola News : अकोल्याच्या शौर्याला सलाम; जवान वैभव लहाने देशसेवेत शहीद!

अकोला : देशसेवेत कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील सेवारत सैनिक नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांना वीरमरण आले. ते भारतीय सेनेच्या १२ मराठा लाइट इन्फंट्री या युनिटमध्ये कार्यरत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहीद वैभव लहाने हे जम्मू–काश्मीरमधील कुपवाडा सेक्टरमध्ये तैनात होते. .दि. ७ जानेवारी २०२६ रोजी देशाच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यांच्या वीरमरणाची बातमी समजताच अकोला जिल्ह्यात शोककळा पसरली असून, कुटुंबीय, नातेवाईक आणि गावकऱ्यांमध्ये शोक व्यक्त केला जात आहे..Akola Political : अखेर ‘अकोट विकास मंचा’तून ‘एआयएमआयएम’ बाहेर; अकोटमध्ये सत्तेचा नवा खेळ सुरू!.शहीद जवान वैभव लहाने यांचे मूळ गाव कपिलेश्वर (पो. वडद, ता. अकोला) असून, त्यांचे पार्थिव दि. ९ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत कपिलेश्वर येथे पोहोचणार आहे. त्यानंतर शासकीय इतमामात त्यांना मानवंदना देऊन अंतिम संस्कार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे..देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या या वीर जवानाच्या स्मृतीस अकोला जिल्ह्याने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात संपूर्ण जिल्हा सहभागी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..हलाखीच्या स्थितीत शिक्षण केले पूर्णवैभव लहाने यांचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण कपिलेश्वर,वडद आणि अकाेला येथे झाले. घरची परिस्थिती हलाखीचे असल्याने त्याच्या आईने मेसचे डबे पाेहाेचवण्याचे काम करुन त्याचे शिक्षण पूर्ण केले. गावात त्यांचे छाेटेखानी घर आणि एक एकर शेती आहे .वैभवचे बालपण त्याच्या मामाच्या गावी दगडपारवा (ता. बार्शिटाकळी) येथे गेले. त्याच्या पश्चात आई, वडील आणि एक लहान भाऊ आहे. लहान भाऊ गाैरव लहाने (वय २४) हा सीआरपीएफ मध्ये जवान म्हणून कार्यरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.