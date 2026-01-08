अकोला

Akola News : अकोल्याच्या शौर्याला सलाम; जवान वैभव लहाने देशसेवेत शहीद!

Shaheed Vaibhav Lahane : देशाच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील जवान नायक वैभव लहाने यांना जम्मू–काश्मीरमधील कुपवाडा सेक्टरमध्ये वीरमरण आले. १२ मराठा लाईट इन्फंट्रीतील या शूर जवानाला अकोला जिल्ह्याने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
अकोला : देशसेवेत कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील सेवारत सैनिक नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांना वीरमरण आले. ते भारतीय सेनेच्या १२ मराठा लाइट इन्फंट्री या युनिटमध्ये कार्यरत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहीद वैभव लहाने हे जम्मू–काश्मीरमधील कुपवाडा सेक्टरमध्ये तैनात होते.

