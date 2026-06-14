अकोला

Akola: तारफैलमध्ये रक्तरंजित थरार; जुन्या वादातून युवकाची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपी फरार

Old Rivalry Turns Deadly in Akola: अकोल्यातील तारफैल परिसरात जुन्या वैमनस्यातून युवकाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. अकोला हत्या प्रकरण, तारफैल हत्याकांड आणि पोलिस तपासामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: शहरातील रामदासपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तारफैल परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जुन्या वैमनस्यातून एका युवकाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके सक्रिय केली आहेत.

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