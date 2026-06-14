Akola: तारफैलमध्ये रक्तरंजित थरार; जुन्या वादातून युवकाची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपी फरार

अकोला: शहरातील रामदासपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तारफैल परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जुन्या वैमनस्यातून एका युवकाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके सक्रिय केली आहेत..मृत युवकाची ओळख अंकित धम्मपाल नंदागवळी (वय २९, रा. अशोक नगर, अकोट फैल, अकोला) अशी झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, अंकितचा काही व्यक्तींशी जुना वाद सुरू होता. याच वैमनस्यातून दोन आरोपींनी त्याला गाठून धारदार चाकूने सपासप वार केल्याचे सांगितले जात आहे. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला अंकित रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला..Satara: महायुतीत खदखदीची चर्चा, कऱ्हाडात भाजप प्रदेशाध्यक्षांची बैठक; मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनी फिरवली पाठ.घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने पोलिसांना कळविले. माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील, रामदासपेठ पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी शिरीष खंडारे तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर हे आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे संकलित केले. पंचनामा पूर्ण केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविण्यात आला..परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणीप्राथमिक तपासात हत्येमागे जुने वैमनस्य असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेनंतर आरोपी फरार झाले असून त्यांना अटक करण्यासाठी रामदासपेठ पोलिसांच्या डिटेक्शन शाखेसह स्थानिक गुन्हे शाखेची पथके कामाला लागली आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू असून संशयितांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यात येत आहे. या घटनेमुळे तारफैल आणि अकोटफैल परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Satara: देशात भाजप असताना कॉक्रोच जनता पक्षाची गरज काय? आठवले म्हणाले, राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.