Akola Theft : जुना कार मालकच निघाला चोर ‘एलसीबी’ कडून गुन्ह्याचा तपास; भुसावळ येथून केली कार जप्त!

अकोला : दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हिंगणा रोडवरील कारवर्ल्ड गॅरेजसमोर उभी असलेली स्विफ्ट डिझायर (क्र. एम.एच.-३० बीएल-६८४४) दोन अज्ञात इसमांनी मोपेडवर येऊन चोरी केली होती. या प्रकरणी पोस्टे खदान येथे गुन्हा नोंद झाला होता. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तपास सुरू असताना, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके यांच्या एलसीबी पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहिती व तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयित अक्षय मनोहर मसने (रा. मोठी उमरी) आणि त्याचा साथीदार गणेश प्रविण पालवे (रा. खेडकर नगर) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. आरोपी अक्षय मसने हा सदर कारचा जुना मालकच निघाला. कर्ज थकल्याने फायनान्स कंपनीने त्याची ही कार जप्त करून लिलावात विक्री केली होती. लिलावातून वाहन खरेदी केलेल्या फिर्यादीकडे कार दुरुस्तीसाठी कारवर्ल्ड गॅरेजमध्ये उभी होती..मात्र, जुन्या मालकाकडे अद्याप कारचे जीपीएस लोकेशन अॅक्सेस आणि डुप्लिकेट चाबी होती. त्याचाच फायदा घेत त्याने मित्राच्या मदतीने कार शोधून काढली आणि चाबी वापरून ती पळवून नेली. पुढे ही कार भुसावळ येथे जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले. एलसीबी पथकाने भुसावळ येथे छापा टाकून ७ लाख रुपये किंमतीची चोरी गेलेली स्विफ्ट डिझायर तसेच चोरीत वापरलेली बिना नंबर प्लेटची सुजुकी अॅक्सेस (किंमत ८० हजार रुपये) असा एकूण ७ लाख ६० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. .Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.याची घ्यावी दक्षतानागरिकांनी जुनी गाडी खरेदी करताना तिच्या सर्व चाव्या हस्तगत कराव्यात, तसेच पूर्वीचा जीपीएस सिस्टीम निष्क्रिय करून घ्यावी, जेणेकरून अशा घटना टाळता येतील. असे आवाहन स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके यांनी केले आहे..आरोपींना पुढील तपासासाठी पोस्टे खदानच्या ताब्यात देण्यात आले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके, स.पो.नि. विजय चव्हाण, पो.उप.नि. गोपाल जाधव, विष्णु बोडखे, माजीद पठाण आणि एलसीबीचे अन्य कर्मचारी यांनी केली.