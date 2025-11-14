अकोला

Akola Theft : जुना कार मालकच निघाला चोर ‘एलसीबी’ कडून गुन्ह्याचा तपास; भुसावळ येथून केली कार जप्त!

Stolen Vehicle : पोलीस स्टेशन खदान हद्दीतून चोरी गेलेली स्विफ्ट डिझायर कार अखेर स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) अकोलाने भुसावळ येथून नाट्यमय कारवाईत जप्त केली. तब्बल एक महिना तपास केल्यानंतर ७ लाख ६० हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करत दोन आरोपींना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
Swift Dzire Stolen and Sold by Original Owner

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हिंगणा रोडवरील कारवर्ल्ड गॅरेजसमोर उभी असलेली स्विफ्ट डिझायर (क्र. एम.एच.-३० बीएल-६८४४) दोन अज्ञात इसमांनी मोपेडवर येऊन चोरी केली होती. या प्रकरणी पोस्टे खदान येथे गुन्हा नोंद झाला होता. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तपास सुरू असताना, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके यांच्या एलसीबी पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहिती व तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयित अक्षय मनोहर मसने (रा. मोठी उमरी) आणि त्याचा साथीदार गणेश प्रविण पालवे (रा. खेडकर नगर) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. आरोपी अक्षय मसने हा सदर कारचा जुना मालकच निघाला. कर्ज थकल्याने फायनान्स कंपनीने त्याची ही कार जप्त करून लिलावात विक्री केली होती. लिलावातून वाहन खरेदी केलेल्या फिर्यादीकडे कार दुरुस्तीसाठी कारवर्ल्ड गॅरेजमध्ये उभी होती.

Akola
crime
car
Theft

