Truck Fire: राष्ट्रीय महामार्गावर धावत्या ट्रकला आग

कानशिवणी: राष्ट्रीय महामार्गावर बोरगाव मंजू पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत, बोरगाव मंजू नजीक धावत्या मालवाहू ट्रकला आग लागल्याची घटना दि.१० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडली. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अकोला कडून अमरावतीकडे जाणाऱ्या धावत्या खाद्य तेल मालवाहू ट्रकने अचानक पेट घेतला. सदर प्रकार चालकाच्या लक्षात आल्याने वाहन चालकाने प्रसंगावधान राखून चालक व वाहक दोघेही वाहणाच्या बाहेर पडले. सायंकाळच्या सुमारास धावत्या मालवाहू ट्रकला अचानक आग लागली..काही वेळातच आगीने रौद्ररुप धारण केल्याने वाहन व त्यातील साहित्य जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच बोरगाव मंजूचे ठाणेदार सुनील वानखडे यांच्या मार्गदर्शनात हेकॉ महादेव पातोंड, नारायण शिंदे यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थली धाव घेतली. आग कशामुळे लागली हे मात्र स्पष्ट झाले नाही. महामार्गावर पेटत्या मालवाहू ट्रकने आगीचे तांडव सुरू असताना महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली होती. पुढील तपास ठाणेदार सुनील वानखडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.