अकोला

Truck Fire: राष्ट्रीय महामार्गावर धावत्या ट्रकला आग

Akola Truck Fire, National Highway Accident, Borgaon Manju : अकोल्याहून अमरावतीकडे जाणाऱ्या खाद्यतेलाच्या मालवाहू ट्रकला बोरगाव मंजूजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर आग लागली.
A cargo truck carrying edible oil caught fire on the national highway near Borgaon Manju, disrupting traffic as police reached the spot.

A cargo truck carrying edible oil caught fire on the national highway near Borgaon Manju, disrupting traffic as police reached the spot.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कानशिवणी: राष्ट्रीय महामार्गावर बोरगाव मंजू पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत, बोरगाव मंजू नजीक धावत्या मालवाहू ट्रकला आग लागल्याची घटना दि.१० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडली.

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