Akola News: भूमिगत गटार योजनेचे काम संथ; महसूल कॉलनीत नागरिक त्रस्त ; रुडीमुळे घसरून अपघातांची मालिका

अकोला: शहरातील विविध भागांत महानगरपालिकेकडून भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू असले तरी त्याचा वेग अत्यंत संथ असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी रस्ते उखडण्यात आले असून काम अपूर्ण अवस्थेतच सोडल्याचे चित्र दिसून येत आहे..विशेषतः महसूल कॉलनी परिसरातील अंतर्गत रस्त्यावर गेल्या महिनाभरापासून बारीक रुडी टाकून ठेवण्यात आली आहे..मात्र, त्यानंतर पुढील कामात कोणतीही गती दिसत नसल्याने हा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांना तसेच दुचाकीस्वारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रुडीमुळे वाहने स्लीप होण्याचे प्रमाण वाढले असून, अनेकदा वाहन घसरून अपघात घडत आहेत..शुक्रवारी (ता.१) अशाच प्रकारच्या अपघातात रामनगर येथील एका महिलेला गंभीर दुखापत झाली. वाहन घसरल्याने ती पडली असून तिच्या डोक्याला मार लागल्याने आठ टाके लागले. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..महानगरपालिकेने संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच उखडलेले रस्ते तातडीने दुरुस्त करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. तसेच, काम सुरू असलेल्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना जसे की सूचना फलक, बॅरिकेड्स उभारावीत, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.