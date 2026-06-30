Akola: एक हजार ४७६ शेतकऱ्यांसाठी १.६९ कोटींची मदत मंजूर; मार्चमधील अवकाळी पावसाने बाधित शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा

अकोला: मार्च महिन्याच्या अखेरीस आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखेर शासनाकडून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. मार्चमधील पावसामुळे ९७५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झालेल्या १,४७६ शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ६९ लाख २६ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे..खरीप हंगामाच्या पेरणीच्या तोंडावर ही मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कांदा, चिया, गहू, ज्वारी, हरभरा, लिंबू तसेच विविध भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कृषी व महसूल विभागाने पंचनामे पूर्ण करून एप्रिलअखेर अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठविला होता..Mumbai Crime: मराठी अभिनेत्रीसोबत एका रात्रीसाठी २ लाख; मुंबईत हायप्रोफाईल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; समोर आली धक्कादायक माहिती.त्यानंतर एप्रिल महिन्यातील पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली; मात्र मार्चमधील नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना तब्बल दोन महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागली. अखेर २५ जून रोजी शासनाने मदत निधीला मंजुरी दिली..पेरणीच्या तोंडावर दिलासाखरीप हंगामाची पेरणी सुरू असताना शासनाकडून मंजूर झालेली ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. अवकाळी पावसामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निधीमुळे पेरणी, बियाणे व शेतीची इतर कामे करण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.इतर तालुक्यांतीलही नुकसानअकोट तालुक्यातील ९ गावांमधील २०० शेतकऱ्यांच्या ८८.२० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून त्यासाठी सुमारे १५ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. पातूर तालुक्यातील ३ गावांतील ४५ शेतकऱ्यांच्या २४.६५ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४.१९ लाख रुपये, तर मूर्तिजापूर तालुक्यातील ११ गावांतील ५२ शेतकऱ्यांच्या २१.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी ३.६४ लाख रुपयांची मदत निश्चित करण्यात आली आहे..कमळी शोधणार सरोजच्या मृत्यूचं सत्य ते जय वाचवणार शरूचा जीव; या आठवड्यात तुमच्या आवडत्या मालिकांमध्ये काय घडणार? .अकोला तालुक्यात सर्वाधिक फटकामार्चमधील अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका अकोला, पातूर, अकोट आणि मूर्तिजापूर या चार तालुक्यांना बसला. एकूण ९१२.४६ हेक्टर बागायती क्षेत्राचे नुकसान झाले असून त्यापैकी अकोला तालुक्यात तब्बल ७७८.२१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. या तालुक्यातील ५३ गावांमधील १,११६ शेतकऱ्यांच्या गहू, कांदा, ज्वारी, भाजीपाला व अन्य पिकांचे नुकसान झाले असून त्यासाठी सुमारे १.३२ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.फळबागांनाही मोठा फटकाअवकाळी पावसामुळे केवळ शेतीपिकेच नव्हे तर फळबागांचेदेखील मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ६२.८५ हेक्टर क्षेत्रावरील आंबा, लिंबू, पपई आणि केळीच्या बागा बाधित झाल्या. अकोला तालुक्यात ५६.४० हेक्टर, पातूरमध्ये १.४५ हेक्टर, अकोटमध्ये ३.२० हेक्टर आणि मूर्तिजापूरमध्ये १.८० हेक्टर फळबागांचे नुकसान झाले. या २१ गावांतील ६३ शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १४.१४ लाख रुपयांच्या मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.