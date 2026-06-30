अकोला

Akola: एक हजार ४७६ शेतकऱ्यांसाठी १.६९ कोटींची मदत मंजूर; मार्चमधील अवकाळी पावसाने बाधित शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा

Government Approves ₹1.69 Crore Relief for Akola Farmers: अकोला जिल्ह्यात मार्चमधील अवकाळी पावसामुळे बाधित १,४७६ शेतकऱ्यांसाठी शासनाने १.६९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: मार्च महिन्याच्या अखेरीस आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखेर शासनाकडून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. मार्चमधील पावसामुळे ९७५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झालेल्या १,४७६ शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ६९ लाख २६ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

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