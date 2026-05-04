Akola News: १.६९ कोटींच्या मदत निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर; ९७ गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा; अवकाळी पावसामुळे झाले होते नुकसान

अकोला: जिल्ह्यात मार्च महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे एक हजार ४३ हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीचा अंतिम प्रस्ताव जिल्हास्तरावर रखडला होता. अखेर प्रस्ताव तयार झाला असून शासनाकडे मदत निधी मागणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार ९७ गावांतील १ हजार ४७६ शेतकऱ्यांचे ९७५.३१ हेक्टरवर पीक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांसाठी १ कोटी ६९ लाख २६ हजार रुपये मदतीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला..जिल्ह्यात गत खरीप हंगामा पाठोपाठ रबी हंगामात देखील अवकाळी पावसाने शेती पिकांचे मोठे नुकसान केले. गत एका महिन्यात जिल्ह्यात तीन वेळा अवकाळीचा पाऊस झाला. नैसर्गिक आपत्ती विभागाला प्राप्त प्राथमिक अहवालानुसार अवकाळीमुळे जिल्ह्यातील १ हजार ४३ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले..मात्र अद्याप पीक नुकसानीचा अहवाल प्रशासन स्तरावर रखडला होता. खरीप हंगामात यंदा पावसाने सरासरी ओलांडली. रब्बी हंगाम सुद्धा अंतिम टप्प्यात असताना अवकाळी पाऊस झाला. त्याचा शेतीपिकांना फटका बसला. कांदा, चीया, गहू, ज्वारी, लिंबू, हरभरा, भाजीपाला या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली. त्यामुळे या बाबतचा अंतिम पंचनाम्यांचा मदत निधी प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता. परंतु अखेर संयुक्त तपासणी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.आगामी पावसाळा आणि खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना ही मदत लवकरात लवकर जाहीर होणे अत्यावश्यक मानले जात आहे. कारण, या निधीच्या आधारेच अनेक शेतकरी पेरणीची तयारी करू शकणार आहेत. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे..१ हजार ४७६ शेतकऱ्यांना दिलासाशासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावात बागायत क्षेत्रामध्ये ७६ गावातील १ हजार ४१३ शेतकऱ्यांचे ९१२.४६ हेक्टरवर तर २१ गावातील ६३ शेतकऱ्यांचे ६२.८५ हेक्टरवर फळ पिकांचे नुकसान झाले आहे. एकूण ९७ गावांतील १ हजार ४१३ शेतकऱ्यांचे ९७५.३१ हेक्टर पीक नुकसान झाले असून याकरिता १ कोटी ६९ लाख २६ हजार रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे..'सकाळ'ने उचलला होता मुद्दाअवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या मुद्द्यावर सकाळमध्ये २८ एप्रिल रोजी 'अवकाळी मदत निधीचा प्रस्ताव रखडला' या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने रखडलेला प्रस्तावावर कार्यवाही करत शेतकऱ्यांना दिलासा देत शासनाकडे मदत निधीची मागणी केली आहे.