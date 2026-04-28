Akola News: अवकाळी मदत निधीचा प्रस्ताव रखडला; मार्च महिन्यात झाले होते एक हजार ४३ हेक्टरवर नुकसान

अकोला: जिल्ह्यात मार्च महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे एक हजार ४३ हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला. परंतु जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी होत असल्यानंतर सुद्धा अद्याप संयुक्त पंचनाम्यांचा अंतिम मदत प्रस्ताव जिल्हास्तरावर रखडला आहे. प्रस्तावाला विलंब होत असल्याने शासनस्तरावरून मदत निधी मंजुरीसाठी सुद्धा विलंब होईल. त्यामुळे याकडे प्रशासानातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. .गत खरीप हंगामा पाठोपाठ रबी हंगामात देखील अवकाळी पावसाने शेती पिकांचे मोठे नुकसान केले. गेल्या एका महिन्यात जिल्ह्यात तीन वेळा अवकाळीचा पाऊस झाला. जिल्हा नैसर्गिक आपत्ती विभागाला प्राप्त प्राथमिक अहवालानुसार अवकाळीमुळे जिल्ह्यातील १ हजार ४३ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले..मात्र अद्याप पीक नुकसानीचा अहवाल प्रशासन स्तरावर रखडला आहे. खरीप हंगामात यंदा पावसाने सरासरी ओलांडली. रब्बी हंगाम सुद्धा अंतिम टप्प्यात असताना अवकाळी पाऊस झाला. त्याचा शेतीपिकांना फटका बसला. कांदा, चीया, गहू, ज्वारी, लिंबू, हरभरा, भाजीपाला या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली. त्यामुळे या बाबतचा अंतिम पंचनाम्यांचा मदत निधी प्रस्ताव अद्याप शासनाकडे सादर करण्यात आला नाही..दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांनाआगामी खरीप हंगाम तोंडावर असून शेतकरी आर्थिक टंचाईत असताना रब्बी पिकांचे सुद्धा नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डाेक्यावरील आर्थिक कर्जाचा डाेंगर आणखी वाढणार आहे. या स्थितीमुळे जिल्हास्तरावर रखडलेला प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून पेरणीच्या आधी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल. परंतु पंचनामा करण्यास यंत्रणे करून दिरंगाई झाल्याने प्रस्तावाला विलंब होत आहे..मदत निधी मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यताप्रशासनाच्या विलंबामुळे शासनस्तरावरून मदत निधी मंजुरी प्रक्रियेलाही उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया वेगात पूर्ण करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही तांत्रिक कारणांमुळे प्रस्ताव सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा विलंब चिंताजनक ठरत आहे.