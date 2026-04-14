Akola News: अवकाळी पाऊस आणि गारपीटामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक हानी, हेक्टरी ५० हजार मदतीसाठी निवेदन

अकोला: यंदा उन्हाळ्यात अवकाळी पाऊस, गारपीटमुळे पिकांची प्रचंड हानी झाली असून, तातडीने पंचनामे करून हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. गतवर्षी खरीप नंतर रब्बीमध्येही अवकाळी पऊस झाला. मात्र, पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त झाल्याने यंदाचा उन्हाळा कमी जाणवेल, असा सामन्यांचा अंदाज हाेता. मार्चमध्ये पारा ४० अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त नाेंदवण्यात आला. .अशाच काही दिवसांपासून अवकाळी पाऊसाचे सत्रच सुरू झाले. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डाेक्यावरील आर्थिक कर्जाचा डाेंगर आणखी वाढणार आहे. दरम्यान क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी वर्षा मिना यांना निवेदन सादर केले.जिल्ह्यात ता. ३० मार्च व ता. ३ व ९ एप्रिल रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे व गारांमुळे जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..अवकाळी पावसामुळे नुकसानीमुळे काढणीला आलेला गहू, कांदा बियाणे, तीळ व उन्हाळी मूग, टरबूज व भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत..तरी तातडीने पंचनामे करून हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करावी. तसेच सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून, ती सरसकट घाेषित करण्यात यावी; अन्यथा संघटनेच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर गवळी, मंगेश गावडे, रामहरी आगळे, रमेश चिचे, शेख मुख्तार यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..पॅकेजची अंमलबाजवणी कराराज्य शासनाने पीक नुकसान, पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेले ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जारी केले हाेते. यात जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा, महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामात शिथिलता, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदींचा समावेश हाेता. आता क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सरसकट कर्जमाफिची मागणी करण्यात केली आहे.