Akola DPDC : अकोला विद्युत भवनासमोर कॉन्ट्रॅक्टरचा राडा; वर्कऑर्डर वाटपात अनियमितता, चौकशीची मागणी

अकोला : अकोला ग्रामीण कार्यकारी अभियंता यांनी डीपीडीसी मधील दोन कोटी ६० लाख रुपयांच्या वर्कऑर्डर समसमान सर्व १५ कॉन्ट्रॅक्टरांना वाटायच्या होत्या. मात्र, भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांने पूर्ण वर्कऑर्डर कार्यकारी अभियंता यांना आर्थिक देवाणघेवाण करून चार एजन्सीजच्या नावाने काढण्यात आल्याचे इतर कॉन्ट्रॅक्टरांचे म्हणणे आहे. .या बाबत इतर कॉन्ट्रॅक्टरांना कुजबुज लागताच त्यांनी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण, अधीक्षक अभियंता अकोला व मुख्य अभियंता यांना मेल केला व प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी गेले. यावेळी संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर विद्युतभवनच्या इमारतीबाहेर उतरल्यानंतर त्याने रोडवर सुरेश इमाने, अमित अग्रवाल व चावडा यांना मारहान केली आणि एका स्कॉर्पीओ गाडीच्या काचा फोडल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली..मारहान करणारा पदाधिकारी भाजपा संबंधित असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व पुरावे मिटवण्याची शक्यता इतर कॉन्ट्रॅक्टकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाची महावितरण मुख्य कार्यालय प्रकाशगड मुंबई यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी इतर सर्व कॉन्ट्रॅक्टरकडून होत आहे.