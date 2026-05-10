Akola News: ४३ गावांची तहान भागणार;पाणीटंचाई निवारणासाठी विंधन विहिरींना मंजुरी

अकोला: उन्हाळ्याच्या तीव्र झळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना होणारी भटकंती आता थांबण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील ४३ गावांसाठी पाणीटंचाई निवारणाच्या ४३ उपाययोजनांना जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत नवीन विंधन विहिरींची कामे हाती घेतली जाणार असून त्यासाठी तब्बल ४४ लाख ४४ हजार ६८१ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील रहिवाशी नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षी संभाव्य पाणी टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करण्यात येताे. त्याअंतर्गत यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने यंदा पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यास विलंब केला. परंतु अखेर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने आराखडा तयार करून जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे सादर केला होता..त्याला सीईओंनी मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या मंजुरीसाठी आराखडा सादर करण्यात आला. आराखड्याला जिल्हाधिकारी मीना यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाईपासून ग्रामस्थांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या गावांपैकी ४३ गावांमध्ये नवीन विंधन विहिरीच्या ४३ उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित गावातील नागरिकांना दिलासा मिळेल..ग्रामीण भागाला दिलासादरवर्षी उन्हाळ्यात टँकर, विहिरी आणि हंडाभर पाण्यासाठी होणारी धावपळ ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मोठी समस्या ठरते. अशा परिस्थितीत मंजूर झालेल्या या उपाययोजनांमुळे अनेक गावांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..बार्शीटाकळी तालुक्यातसर्वाधिक उपाययोजनामंजूर करण्यात आलेल्या ४३ उपाययोजनांपैकी सर्वाधिक १६ योजना बार्शीटाकळी तालुक्यासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्याखालोखाल मूर्तिजापूर तालुक्यासाठी १२, अकोला तालुक्यासाठी सात, पातूरसाठी चार तर बाळापूर तालुक्यासाठी तीन उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..३० मेपूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे आदेशविंधन विहिरींची सर्व कामे ३० मेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. तसेच योजना पूर्ण होताच त्याबाबत प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.