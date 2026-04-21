Akola News: ९० गावांना मिळणार पाणीटंंचाई पासून दिलासा; विंधन विहिर दुरुस्तीसाठी २९ लाख मंजूर; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मान्यता

अकोला : ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी विंधन विहिर (बोअरवेल) दुरुस्ती व देखभालीचे काम होणार आहेत. त्यानुसार पाणी टंचाई निवारणार्थ ९० गावातील विंधन विहिर दुरुस्तीसाठी २८ लाख ८० हजार रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. दिवसेंदिवस तापमान वाढतच असून, पाण्याची मागणी वाढत आहे..उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील रहिवाशी नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षी संभाव्य पाणी टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करण्यात येताे. त्याअंतर्गत यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने यंदा पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यास विलंब केला होता..परंतु अखेर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने आराखडा तयार करून जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांच्याकडे सादर केला. त्याला सीईओंनी मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा आराखडा सादर करण्यात आला. आराखड्याला जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाईपासून ग्रामस्थांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान आता विंधन विहिर दुरुस्तीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे..या कामांमुळे झळ होणार कमीग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाणी टंचाई निवारणार्थ कामे हाती घेतली जाणार असून, त्यासाठी स्पष्ट अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत विंधन विहिरींची दुरुस्ती करताना पाईप बदलणे, पंप दुरुस्ती, बदल, गाळ काढणे (फ्लशिंग), पाण्याचा प्रवाह सुधारणा यांसारखी कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत. या सर्व कामांची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यांच्यावर राहणार आहे.चाई पासून दिलासा; विंधन विहिर दुरुस्तीसाठी २९ लाख मंजूर; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मान्यता..अशी होणार विंधन विहिर दुरूस्तीची कामेअकोला ०४मूर्तिजापूर १५बाळापूर १२बार्शीटाकळी १८पातूर १३अकोट १४तेल्हारा १४.गैरव्यवहार झाल्यास जबाबदारी जिल्हा परिषदेचीविंधन विहिर दुरुस्ती कामे मंजुरी आदेशात काही अटी-शर्तींचा समावेश आहे. यात दुरुस्तीपूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, सचिव यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीकडून घेणे आवश्यक आहे. कामांचा अहवाल गट विकास अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. कामासाठी उपलब्ध निधी मंजूर आर्थिक तरतुदीतूनच खर्च करावा लागेल. योजनेअंतर्गत तांत्रिक व आर्थिक बाबींवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जबाबदारी राहणार आहे. कोणत्याही स्तरावर गैरव्यवहार झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी जि.प. वर राहणार आहे..