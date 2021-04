भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोघे ठार

वाशीम ः वाशीम ते हिंगोली महामार्गावरील विठ्ठल कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ दुचाकीला ट्रेलरने धडक दिल्याने दोन जण जागीच ठार झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१२) रात्री दरम्यान घडली. सूत्रांकडून माहितीनुसार, वाशीम येथील राहुल सुधाकर बानकर (वय २०) व फिरदौस अ. कयूम (वय १९) हे दोघे हिंगोलीकडून वाशीमकडे येत असताना आरजे-०२-जीबी-५६२७ क्रमाकांच्या ट्रेलरने एमएच-३७-एक्स-३८७५ या क्रमाकांच्या दुचाकीला जबर धडक दिली. या अपघातात राहुल बानकर व फिरदोस कयूम हे दोघेही जागीच ठार झाले. घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हलवून अपघातग्रस्त वाहन जमा घेतले. याप्रकरणी ट्रेेलर चाकलाविरुद्ध भरधाव वेगाने निष्काळजीपणाने वाहन चालवून दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

