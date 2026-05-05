Akola News: टॅंकरवर वाढली शहराची निर्भरता; चारही झोनमध्ये दिवसाला १६ ते १८ टॅंकरच्या फेऱ्या

अकोला: शहरात पाणीटंचाईची झळ अकोलेकरांना प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. शहरातील उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम अशा चारही झोनमध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. ही परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असल्याचे चित्र असून, यामागे केवळ कमी जलसाठा कारणीभूत आहे का, की व्यवस्थेतील त्रुटी आणि नियोजनाचा अभाव आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे..प्रत्येक झोनमध्ये दिवसाला साधारण तीन ते चार टँकर पाठवले जात असून, एकूण मिळून दररोज १५ ते १६ टँकरच्या फेऱ्या शहरात पाणीपुरवठा करत आहेत. या टँकरच्या माध्यमातून पाण्याची गरज भागविण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरीही अनेक भागात नागरिकांना अपुऱ्या पाण्याचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. शहराच्या मूळ हद्दीत सध्या तीन दिवसाआड चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात आहे..मात्र, हद्दवाढ भागातील परिस्थिती अधिक गंभीर असून, तेथे पाच दिवसाआड सहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे हद्दवाढ भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शहरासाठी जीवनदायी मानले जाणारे महान धरण सध्या चिंताजनक स्थितीत आहे. धरणामध्ये सध्या केवळ २७.९८ दलघमी इतका उपयुक्त जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. या घटत्या जलसाठ्यामुळे आगामी काळात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पावसाळा येईपर्यंत हा साठा पुरविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे आहे..तर परिस्थिती आणखीबिकट होणारपाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आव्हाने मनपा प्रशासनासमोर आहेत. गळती थांबवणे, अनावश्यक पाण्याचा वापर टाळणे, तसेच साठवलेले पाणी योग्य पद्धतीने वापरणे यासाठी नागरिकांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.आकडे बोलतातप्रत्येक झोनमधील टँकर फेऱ्या : ३ ते ४ प्रतिदिनएकूण टँकर फेऱ्या : १५ ते १६ प्रतिदिनमूळ हद्दीतील पाणीपुरवठा : चौथ्या दिवशीहद्दवाढ भागातील पाणीपुरवठा : पाचव्या दिवशीमहान धरण जलसाठा : २७.९८ दलघमी.वेळापत्रक आणखी लांबण्याची शक्यतापाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका झोपडपट्टी व हद्दवाढ भागांमध्ये दिसून येत आहे. या भागांमध्ये पाण्याची साठवण क्षमता कमी असल्याने, टँकर व नळाद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत आहे. दरम्यान, पाणीपुरवठा वेळापत्रक आणखी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जलसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने, पुढील काही दिवसांत शहरातील पाणीपुरवठा अंतर वाढू शकते. काही ठिकाणी टँकर पोहचत असले तरी ते अपुरे पडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.."सध्या उपलब्ध जलसाठा लक्षात घेता पाणीपुरवठा नियोजन अत्यंत काळजीपूर्वक केले जात आहे. चारही झोनमध्ये टँकरद्वारे पुरवठा सुरू असून नागरिकांना आवश्यक तेवढे पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र जलसाठा कमी होत असल्याने टॅंकरचा पर्याय सुरू केला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा."-अमोल डोईफोडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, मनपा अकोला.