अकोला : शहरातील खडकी परिसरात पैशांच्या वादातून एका विधवा महिलेचा गळा दाबून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीने संतापाच्या भरात महिलेची हत्या करून तिचा मोबाईल घेऊन फरार झाला होता..मात्र खदान पोलिसांनी वेगाने तपासाची चक्रे फिरवत आरोपीला काही तासांतच अकोट येथून अटक केल्याची माहिती खदान पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक मनोज केदारे यांनी दिली. मृत महिला दीपाली टाले या अत्यंत संघर्षमय जीवन जगत होत्या. त्यांनी २००९ मध्ये राहुल टाले यांच्याशी प्रेमविवाह केला होता. .या दाम्पत्याला एक मुलगी आणि एक मुलगा अशी दोन मुले आहेत. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या रस्ते अपघातात राहुल टाले यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी दीपाली यांच्या खांद्यावर आली. मुलांच्या भविष्यासाठी त्या लोकांच्या घरात काम करून उदरनिर्वाह करत होत्या. दीपाली या भाड्याच्या घरात राहत असल्याने त्यांना वारंवार घर बदलावे लागत होते. घरातील सामान हलवण्यासाठी वाहनाची गरज भासत असे. याच दरम्यान त्यांची ओळख जमील शाह उर्फ सलमान अजीज शाह याच्याशी झाली..सुरुवातीला ओळखीचे संबंध असले तरी नंतर दोघांमध्ये जवळीक वाढत गेली आणि आरोपीचा महिलेच्या घरात वावर वाढला. दरम्यान, दीपाली आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी थोडेथोडके पैसे साठवत होत्या. आरोपीने तिच्याकडे ठेवलेले सुमारे १४ हजार रुपये पाहिल्यानंतर ते पैसे मागण्यास सुरुवात केली. मात्र दीपाली यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने दोघांमध्ये वाद झाला. या वादातून संतापलेल्या आरोपीने तिच्यावर हल्ला करून गळा दाबून हत्या केली..Akola Crime: घराच्या वादातून उफाळलेले वैर ठरले जीवघेणे; चुलत भावाची हत्या, अकोला रेल्वे स्थानकातून आरोपी अटकेत.घटना घडल्यानंतर आरोपीने महिलेचा मोबाईल फोन घेतला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. दरम्यान, ही घटना उघडकीस येताच खदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे यांनी तातडीने तपास सुरू केला. पोलिसांनी सर्वोपचार रुग्णालयात जाऊन माहिती घेतली. पोस्टमार्टम अहवालात गळा दाबून हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. तपासादरम्यान आरोपी अकोट येथे आपल्या बहिणीकडे लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला अटक केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तांत्रिक माहिती आणि गोपनीय सूत्रांच्या मदतीने आरोपीचा माग काढण्यात आला. अकोट येथे लपलेल्या आरोपीला ताब्यात घेवून न्यायालयात हजर करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.