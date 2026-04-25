Akola News: महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना; पत्रकार परिषदेत यशोमती ठाकूर यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

अकोला: महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले असून, शुक्रवारी (ता.२४) पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केंद्र सरकारच्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर तीव्र टीका केली. या विधेयकाच्या माध्यमातून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा घाट घातल्या जात होता, असा आरोप त्यांनी केला..स्वराज्य भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संसदेत मांडण्यात आलेले हे विधेयक इंडिया आघाडी व इतर विरोधी पक्षांनी नाकारले असल्याचे त्यांनी नमूद केले..ठाकूर म्हणाल्या की, देशातील पाच राज्यांत निवडणुका होऊ घातलेल्या पार्श्वभूमीवर असे विधेयक संसदेत मांडणे योग्य नाही. २०२३ मध्ये सर्वानुमते मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकानंतर नव्याने प्रस्ताव मांडण्यामागील उद्देश संशयास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले..आचारसंहिता लागू असताना अशा निर्णयांना परवानगी कोणी दिली, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. विधेयकाच्या आशयावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, यात महिलांच्या सक्षमीकरणाचा ठोस उल्लेख नसून लोकसभेतील जागा वाढवून ८५० करण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा त्यांनी केला..यामध्ये केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप या मुद्द्यावर जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी याला 'राजकीय डावपेच' असे संबोधले. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक अमानकर, महानगराध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटील वानखडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष पूजा काळे, शहराध्यक्ष कशीश खान, माजी आमदार बबनराव चौधरी, डॉ. सुधीर ढोणे, प्रकाश तायडे, महेश गणगणे, इंटक नेते प्रदीप वखारिया, प्रदेश सचिव अक्षय राऊत, नगरसेवक आकाश कवडे, निलोफर खान आदी उपस्थित होते.