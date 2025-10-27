अकोला

Akola News: पॉवरहाऊसवर विजेचा झटका; कामगाराचा जागीच मृत्यू

Electric Shock: शहरातील वाशीम बायपासवरील पॉवर हाऊस येथे एका ३५ वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर रामेश्वर तंबाखे असे मृताचे नाव आहे. तंबाखे हे दोन ते तीन वर्षांपासून पॉवर हाऊसवर कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत होते.
Akola News

Akola News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकाेला : शहरातील वाशीम बायपासवरील पॉवर हाऊस येथे एका ३५ वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Akola
worker
Contractor
electric shock incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com