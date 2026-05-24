Akola News: गर्दीत महिलेला लुटणारा आरोपी तासाभरात जेरबंद

अकोट : बसस्थानकातील गर्दीचा फायदा घेत महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मिनी मंगळसूत्र चोरी करणाऱ्या आरोपीला अकोट शहर पोलिसांनी अवघ्या एका तासात अटक केली. आरोपीकडून ७५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र जप्त करण्यात आले आहे..पिंपळोद (ता. दर्यापूर, जि. अमरावती) येथील रेखा देवेंद्र सदार (वय ६०) या त्यांच्या वहिनी संगीता विनोद फसाले यांच्यासोबत २० मे रोजी उपचारासाठी अकोट येथील खासगी रुग्णालयात आल्या होत्या..उपचार पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी १ वाजताच्या सुमारास पिंपळोद येथे परत जाण्यासाठी अकोट बसस्थानकावर आल्या. दरम्यान, बसमध्ये चढत असताना अज्ञात चोरट्याने रेखा सदार यांच्या गळ्यातील ११.५० ग्रॅम सोन्याचे मिनी मंगळसूत्र चलाखीने तोडून चोरी केले. चोरी गेलेल्या मंगळसूत्राची किंमत सुमारे ७५ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे..घटनेनंतर रेखा सदार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अकोट शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तत्काळ तपासाची सूत्रे हाती घेत बसस्थानक परिसरातील हालचालींची माहिती गोळा केली. फिर्यादीने सांगितलेल्या आरोपीच्या वर्णनावरून पोलिसांनी संशयिताचा शोध सुरू केला..तपासादरम्यान पोलिसांनी शैलेंद्र उर्फ बंडू सुरेश जाधव (वय ४४, रा. बलभीमनगर, जि. बीड) याला ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने चोरी केलेले सोन्याचे मिनी मंगळसूत्र बसस्थानकाजवळील रस्त्याच्या कडेला एका दगडाखाली लपवून ठेवल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानुसार पोलिसांनी पंचांसमक्ष घटनास्थळी जाऊन मुद्देमाल जप्त केला..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी आणि सहायक पोलिस अधीक्षक निखिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अमोल माळवे, पोलिस उपनिरीक्षक निलेश बारहाते, समाधान मिसाळ तसेच डीबी पथकातील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पार पाडली.