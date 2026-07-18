अकोला

Akola: विनयभंग प्रकरणातील आरोपीस शिक्षा; तीन वर्ष सश्रम कारावास व ११ हजार रुपये दंड

Court Convicts Accused in Outraging Modesty Case: अकोट जिल्हा व सत्र न्यायालयाने विनयभंग प्रकरणातील आरोपीला तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची आणि ११ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तेल्हारा: मुलासोबत अंगणात झोपलेल्या विवाहितेचा विनयभंग केल्या प्रकरणी ३९ वर्षीय आरोपी रंजित राम मोरे यास, त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाल्याने, अकोट येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एम. पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.१७) तीन वर्ष सश्रम कारावास व ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

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