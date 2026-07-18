Akola: विनयभंग प्रकरणातील आरोपीस शिक्षा; तीन वर्ष सश्रम कारावास व ११ हजार रुपये दंड

तेल्हारा: मुलासोबत अंगणात झोपलेल्या विवाहितेचा विनयभंग केल्या प्रकरणी ३९ वर्षीय आरोपी रंजित राम मोरे यास, त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाल्याने, अकोट येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एम. पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.१७) तीन वर्ष सश्रम कारावास व ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली..तालुक्यातील मनब्दा येथे दि.११ जून २०२५ रोजी सदर घटना घडली होती. फिर्यादीच्या जबानी रिपोर्टवरुन सदर आरोपीविरुद्ध ७४, ७५ (२), ३५२ भा.न्या.सं. अंतर्गत गुन्हा नोंद दाखल झाला होता. तपासअधिकारी पो.उप.नि.निलेश ठाकरे यांनी आरोपी विरुध्द दोषारोपपत्र वि.न्यायालयात दाखल केले..या प्रकरणात सरकार तर्फे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी एकूण ७ साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदविल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने पिडीता/फिर्यादी, फिर्यादीचे अल्पवयीन मुलगी, फिर्यादीचे अल्पवयीन मुलगा व तपास अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या..CJI Surya Kant: निधी नसेल तर सिगारेट अन् दारूवर कर लावा, पण... सुनावणीच्या मध्येच सरन्यायाधीश का संतापले?.या प्रकरणात पोलिस अधिक्षक अकोला अर्चित चांडक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अकोट निखील पाटील व तेल्हारा पो.स्टे.चे ठाणेदार विनोद इंगळे यांच्या मार्गदर्शनात तेल्हारा पोलिस स्टेशनचे पैरवी अधिकारी म्हणून पोह रामेश्वर राऊत यांनी सहकार्य केले..Madhuri Elephant Case : कोल्हापूरकरांची निराशा! माधुरी हत्तीची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली; २८ जुलैला १ वर्ष होणार पूर्ण.दोन्ही पक्षाच्या अंतीम युक्तीवादानंतर वि. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी.एम. पाटील अकोट यांनी, आरोपी रंजित मोरे याला त्याच्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्याने भारतीय न्याय संहितेचे कलम ७४ प्रमाणे तीन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये द्रव्यदंड व दंड न भरल्यास एक महिना अधिकचा सश्रम कारावास, भारतीय न्याय संहितेचे कलम ७५ (२) प्रमाणे स्त्रीला लैगिक अनुग्रह करण्याची मागणी किंवा विनंती केल्याच्या आरोपाबद्दल एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये द्रव्यदंड व दंड न भरल्यास एक महिना अधिकचा सश्रम कारावास व भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३५२ प्रमाणे शांतता भंग करुन स्त्रीचा अपमान केल्याबददल सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा व एक हजार रुपये द्रव्यदंड व दंड न भरल्यास १० दिवस अधिकचा सश्रम कारावास, अशा प्रकारे शिक्षा सुनावण्यात आली. दंडाची एकूण रक्कम ११ हजार रुपये आरोपीने भरल्यास पिडीतेला नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावी, असे आदेशात नमुद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.