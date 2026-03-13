Akot Cylinder Blast: लागोपाठ आठ सिलेंडर स्फोटांनी अकोट हादरले अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली; गोडाऊनचे मोठे नुकसान

अकोट : येथील लोहारी मार्गावरील अहिल्याबाई होळकर कॉलनी परिसर गुरुवारी (दि.१२) दुपारी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या सिलेंडर स्फोटांमुळे हादरला. काही वेळातच लागोपाठ आठ स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आल्यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र गोडाऊनमधील मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक माहितीनुसार, लोहारी मार्गावरील विजय इंगळे यांच्या माऊली कॅटर्सच्या टीनशेड गोडाऊनमध्ये केटरिंगचे साहित्य व गॅस सिलेंडर साठवून ठेवण्यात आले होते. दुपारी अचानक स्फोटांचे आवाज येऊ लागल्याने परिसरात खळबळ उडाली. काही क्षणांतच आगीचे व धुराचे लोळ दिसू लागले..Sinnar Paper Mill Fire : सिन्नरमध्ये आगीचे तांडव! सुक्राफ्ट पेपर मिलमध्ये १८ तास धग; लाखो टनांचा कच्चा माल खाक.प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजेच्या खांबावरील शॉर्टसर्किटमुळे जवळील कुटारावर ठिणगी पडून आग लागली. ही आग पुढे गोडाऊनमधील सिलेंडरपर्यंत पोहोचल्याने एकामागून एक स्फोट झाले. सुमारे आठ सिलेंडर फुटल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे असून दोन सिलेंडर मात्र आगीपासून वाचवण्यात यश आले..घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी सुरुवातीला आग विझवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आगीने रुद्र रूप धारण केल्याने अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आले. जवळपास अर्धा ते पाऊण तास प्रयत्न करून आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यात आली..या आगीत माऊली कॅटर्सचे टीनशेडमधील सर्व साहित्य जळून खाक झाले असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नव्हती..Manchar Fire : मंचरजवळ आगीमध्ये 50 टन सरपण जळाले; सीएनजी पंप, पशुखाद्य व महावितरण कंपनीचे मोठे नुकसान टळले.स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर साठवून ठेवण्यात आले होते. शहरातील इतर काही कॅटरर्सकडेही अशाच प्रकारे सिलेंडरचा साठा असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना कॅटरर्सकडे मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर कसे उपलब्ध होतात, याची चौकशी करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.