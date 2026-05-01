Akola News: ‘स्वच्छता’ ही नियमित राबवणारी चळवळ ; माया धुळे : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून अकोटात स्वच्छता मोहीम

अकोट: 'स्वच्छता' ही एक दिवसाची मोहीम नसून सातत्याने राबवावी लागणारी चळवळ आहे. याच चळवळीचा भाग म्हणून, ओला-सुका कचरा वेगळा द्या व नगरपरिषदेला सहकार्य करा, असे आवाहन अकोट नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा माया धुळे यांनी अकोट नगरातील सर्व नागरिकांना केले..अकोट नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा माया धुळे व आमदार प्रकाश भारसाकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ व सुंदर अकोट करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असून, महाराष्ट्र दिन (१ मे) व कामगार दिनाचे औचित्य साधून अकोट नगर परिषदेच्या वतीने शहरात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. गुरुवारी (ता.३०) सकाळी मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला..अकोट नगर परिषद जवळील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अकोट शहर पोलिस स्टेशन तसेच अकोट बसस्थानक, अकोट रेल्वे स्टेशन इत्यादी ठिकाणी ही मोहीम राबविण्यात आली. यावेळेस नगराध्यक्षा माया धुळे यांनी स्वच्छतेचे महत्त्व विषद करत, शहराला स्वच्छ, सुंदर पर्यायाने आरोग्य संपन्न बनविण्यासाठी नगरपरिषदेला सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्व नागरिकांना केले..या मोहिमेत प्रामुख्याने आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई कामगार तसेच नगरसेवकांची उपस्थिती होती. नगर परिषद नगराध्यक्षा माया धुळे, नगरपरिषद उपाध्यक्ष प्रथमेश बोरोडे, आरोग्य सभापती मनीष कराळे, गटनेते रविकुमार ठाकूर, नगरसेवक दिलीप बोचे व नगरसेवक स्नेहल डाबेराव, नगरसेविका शारदा मिसळे, डॉ. गजानन महल्ले व सचिन जुनघरे, रंगनाथ मिसळे, शिवा टेमझरे आदी नगरसेवक व नगरपरिषदेचे कर्मचारी उपस्थित होते..महाराष्ट्र दिन व जागतिक कामगार दिनाचे औचित्य साधून अकोट नगर परिषदेने गुरुवारी (ता.३०) शहरात स्वच्छता मोहीम राबविली. या मोहिमेचे खरे शिल्पकार आपले सफाई कामगार बंधू-भगिनी आहेत. वर्षाचे ३६५ दिवस ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता ते शहर स्वच्छ ठेवतात. आजचा दिवस त्यांच्या श्रमाला सलाम करण्याचा आहे.."राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सांगितलेल्या 'स्वच्छता तेथे प्रभुता' या विचाराने प्रेरित होऊन आपण सर्वांनी स्वच्छतेला लोकचळवळ बनवायला हवी."- माया धुळे, नगरध्यक्षा, नगरपरिषद, अकोट"अकोट नगर परिषदेचा आरोग्य विभाग व सर्व सफाई कर्मचारी स्वच्छ अकोटसाठी कटिबद्ध आहेत. नागरिकांनीही 'माझे शहर, माझी जबाबदारी' हे ब्रीद घेऊन सहकार्य करावे."- मनीष कराळे, आरोग्य सभापती, नगरपरिषद, अकोट