Akola: अकोट शहरातील वीज पुरवठा तासनतास खंडित;विजेअभावी नागरिक हैराण; शहराचा पाणी पुरवठा विस्कळीत; महावितरणचा मनमानी कारभार

अकोट: गेल्या दोन महिन्यापासून अकोट शहरात महावितरणचा मनमानी कारभार पाहायला मिळत असून, वाटेल त्या वेळेस तासतास शहरातील वीजपुरवठा खंडित करण्याचा प्रकार सुरू आहे. अशातच रविवारी (ता.७) वीजपुरवठा खंडित झाल्याचा थेट परिणाम शहराच्या पाणी पुरवठा वितरणाला बसला. संपूर्ण शहराला एक दिवस उशिरा पाणी पुरवठा करण्याची वेळ माजीप्रावर आली. त्यामुळे महावितरणच्या एकूणच कारभारावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..संपूर्ण शहर उष्णतेच्या लाटेने अक्षरशः होरपळून निघाले असताना वीज वितरण कंपनीने दिलासा देणे दूरच दिवसभरात पाच ते सहा वेळा वीज गुल, तर काही भागात तासनतास वीज पुरवठा खंडित करीत संपूर्ण शहरास वेठीस धरले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून तापमान सर्वसाधारणपणे ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे आहे..'धनंजय माने इथेच राहतात का?' हा डायलॉग सचिन पिळगावकरांना सुचलेला, एका मुलाखतीत सांगितलेला अशी ही बनवाबनवीचा किस्सा.त्यामुळे उष्णतेच्या लाटेने सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळून निघाले आहेत. या स्थितीत नागरिकांना वीज वितरण कंपनीद्वारे दिलासा मिळेल, विशेषतः सुरळीतपणे वीज पुरवठा कायम राहील, असे अपेक्षित होते. मात्र, वीज वितरण कंपनीने तासनतास अघोषित लोडशेडींग सुरू केली आहे..रात्री वाऱ्याची थोडीशी झुळूक जरी आली तरी महावीतरण कडून काही तास विज पुरवठा खंडित केला जात आहे. रविवारी (ता.७) हवा, पाणी काहीही नसताना पहाटेपासूनच अर्ध्या शहराची वीज गुल झाली होती. दुपारी उशिरापर्यंत या भागाचा वीज पुरवठा सुरळीत झाला नाही. महावितरणच्या नियोजनाबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..या भागात रोजच विजेचा खेळखंडोबाटेलिफोन एक्सचेंज, सोनू चौक, अकोला रोड या भागात दररोज वीज पुरवठा अवेळी खंडित करण्याचा प्रकार वाढले आहे. रविवारी मध्यरात्री अडिच वाजता या भागाचा पुरवठा खंडित झाला होता. वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता शहरात मनमानी पद्धतीने वीज खंडित करण्याचा प्रकार सुरू असून ग्राहक अक्षरशः मेटाकुटीस आलेले आहे..शहराचा पाणी पुरवठा पुढे ढकललारविवारी (ता.७) वीज पुरवठा खंडित झाल्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वितरण प्रणालीवर झाला. सकाळी ६ ते ११ पर्यंत मेंटनन्सची कामे चालतील, असा संदेश महावितरणकडून मजीप्राला देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात दुपारी ५ वाजेपर्यंत देखभाल दुरुस्तीची कामे चालली. परिणामी शहरातील चारही मोठ्या जलकुंभ अर्धवट भरल्या गेल्याने संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा एक दिवस पुढे लोटण्यात आला..Pune Water Supply: पुण्यात सोमवारपासून दिवसाआड पाणी; महापौरांच्या बैठकीत निर्णय, घटत्या पाणीसाठ्यामुळे पाऊल."महावितरणकडून विजेच्या तारांवर येणाऱ्या फांद्या हटविण्याचे काम अजूनही सुरुच आहे. लवकरच मॉन्सूनचे आगमन होईल. अशावेळी महावितरणने वेळेआधी सज्ज होणे अपेक्षित असताना वरातीमागे घोडे हाकण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. गल्ली बोळात आजही विजेच्या लोम्बलेल्या तारा दिसून पडत आहेत."- शशांक कासवे, नागरिक, अकोट"शहराला दोन दिवसआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. रविवारी (ता.७) सकाळी सहा ते दुपारी पाच वाजेपर्यंत वीज पुरवठा खंडित होता. परिणामस्वरूप पाण्याची टाकी भरण्यास अडचणी आल्या. वितरण सेवा विस्कळीत झाली असून, शहराचा पाणी पुरवठा एका दिवसासाठी पुढे ढकलला आहे."- निखिल राऊत, उपविभागीय अधिकारी, मजीप्रा."देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित केला जातो. शहरवासीयांच्या नशिबी अंधार आणि खंडित वीजपुरवठाच येत असल्याने, वीज वितरण व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. जुनाट यंत्रणा, जीर्ण तारा, वाकलेले खांब आणि नादुरुस्त रोहित्रांमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे."- सचिन नागापुरे, नागरिक, अकोट"पावसाला सुरुवात होण्याआधी उर्वरित कामेही पूर्ण होतील. दि.७ जून रोजी तांत्रिक अडचणीमुळे वीज ग्राहकांची गैरसोय झाली. यापुढे वीज पुरवठा खंडित होणार नाही याबाबत उपाय योजना करणार आहोत."- संजय कुटे, कार्यकारी अभियंता, अकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.