Akola: देवरी फाटा येथे मोठा अपघात टळला; वाहनाचे नुकसान

तरोडा: अकोट तालुक्यातील देवरी फाटा येथे शनिवारी (ता.११) मोठा अपघात टळल्याची घटना घडली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून वाहनाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे काही काळ परिसरात वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोटहून शेगावकडे जाणारे वाहन देवरी फाटा परिसरातून जात असताना हा अपघात झाला. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या मार्गावरील रस्त्याची अत्यंत दूरवस्था झाल्यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..Deccan Queen Heritage Coach : मुंबई-पुणे 'डेक्कन क्वीन' नव्या हेरिटेज लूकमध्ये; चहा, नाष्टा, डायनिंग ट्रेनचा अनुभव खतरनाक.रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनाचा ताबा सुटून अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी संबंधित महामार्ग प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे..सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले..Who was Sandu Karhale? : मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील धगधगता तारा हरपला! ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू कऱ्हाळे यांचे वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन, निल्लोडवर शोककळा."देवरी फाटा परिसरातील रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच खराब होत आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शनिवारी (ता.११) सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, पण भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्यापूर्वी रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी."- आशिष गायकवाड, व्यावसाईक, देवरी फाटा"अकोट-शेगाव मार्गावर खड्ड्यांचे प्रमाण मोठे आहे. वाहन चालवणे धोकादायक झाले असून, प्रत्येक प्रवासात अपघाताची भीती वाटते. संबंधित महामार्ग विभागाने तत्काळ दुरुस्ती करून सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे."- अक्षय वाघोडे, व्यावसाईक, देवरी फाटा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.