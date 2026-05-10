Akola News: ‘इथे’ कर भरूनही नागरिकांना चालायला रस्ता मिळेना;छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जयस्तंभ चौकापर्यंत जीवघेणी वाहतूक कोंडी

अकोट: शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जयस्तंभ चौकापर्यंत दररोज वाहतुकीची कोंडी होत असून, हातगाडेवाले त्याच बरोबर स्थानिक व्यवसायीकांनी थेट रस्त्यावर दुकाने थाटल्याने नागरिकांना रस्त्याने चालनेही कठीण झाले आहे..हातगाडे लावून विक्री करणाऱ्यांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून थेट रस्त्यावर उभे राहून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला जात आहे. अशातच स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. इथे कर भरूनही नागरिकांना चालायला रस्ते मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Dasheri Mango: २०० वर्षे जुने झाड आजही जिवंत! एका छोट्या गावापासून नवाबांच्या दरबारापर्यंत; ‘दशहरी’ आंब्याची खास स्टोरी.शहरातील मुख्य चौकात दररोजच्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले असून, स्थानिक विक्रेत्यांनी फुटपाथवर अतिक्रमण करून रस्तेच गिळंकृत केले असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच राहिलेली कसर ती मुजोर फळ विक्रेत्यांनी पूर्ण केली असून, थेट रस्त्यावर येत फळ विक्री सुरू केली आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या नरमाईमुळे हातगाडेवाल्यांची मुजोरी वाढली असून, कुठलीच कारवाई होताना दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.मध्यंतरी पालिकेने धडक मोहीम राबवून रस्ते मोकळे केले होते, तेव्हा नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला होता.मात्र तत्कालीन मुख्याधिकारी नरेंद्र बेंबरे यांची प्रशासकीय करणास्तव बदली होताच या मार्गावरील अतिक्रमण पुन्हा जैसे थे झाले आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जयस्तंभ चौकापर्यंत हे रस्ते पुन्हा अनधिकृत अतिक्रमण व्यापल्यामुळे पादचाऱ्यांना आणि वाहनधारकांना गर्दीतून जीवघेणी कसरत करत चालावे लागते. एकीकडे सामान्य जनता विकासकामांसाठी कर भरत असताना, दुसरीकडे त्यांना चालण्यासाठी साधी जागाही उपलब्ध करून देण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.आधीच शासन दरबारी अतीसंवेदनशील असणाऱ्या या शहरात सदर गंभीर समस्येकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात होणाऱ्या अपघाताना जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे..मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६) : भागीदारीतील अडथळे दूर होणार, करिअरमध्ये नवे मार्ग सापडणार.प्रशासनाचे दुर्लक्ष की अभय?छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सोनू चौक, जयस्तंभ चौक परिसरात अतिक्रमण वाढत असतानाही नगरपालिका अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता, कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. फेरीवाल्यांना सुद्धा अधिकृत होकर्स झोन पालिकेने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे..गर्दीतून वाट काढताना दमछाकया मार्गावर व्यापाऱ्यांनी त्यांचा माल थेट फुटपाथवरच मांडला आहे, तर उरलेली जागा हॉकर्स आणि अनधिकृत हातगाड्यांनी व्यापली आहे. यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. विशेषतः महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठांना मुख्य रस्त्यावरून वाहनांच्या गर्दीतून वाट काढताना दमछाक होत आहे.."तात्पुरत्या कारवायांपेक्षा प्रशासनाने आता ठोस आणि कायमस्वरूपी धोरण राबवण्याची गरज आहे. फुटपाथ केवळ दुकानदारांच्या माल ठेवण्यासाठी आणि हॉकर्सच्या सोयीसाठी नसून, ते पादचाऱ्यांच्या हक्काचे आहेत, याची जाणीव पालिकेने करून देणे आवश्यक आहे."- राजेश गावंडे, सामाजिक कार्यकर्ते, अकोट"हातगाडे लावून माल विक्री करणारा मजूर वर्ग आहे. अशावेळी त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी कुणाचीही इच्छा नाही. मात्र, आपल्या व्यवसायासाठी थेट रस्त्यावर गाडे लावून विक्री करताना पादचारी आणि वाहनचालकांना देखील कमालीचा त्रास भोगावा लागतो याचे भान त्यांनी बाळगणे आवश्यक आहे. रस्ते मोकळे करून न.प.कडे आपण अधिकृत होकर्स झोनची मागणी करायला हवी."- विशाल भगत, नागरिक, अकोट"सदर मार्गावरील अतिक्रमणामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. फळ विक्रेत्यांनी आपली हातगाडे योग्य त्या ठिकाणी लावावे, जेणेकरून वाहतुकीला अडचण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. लवकरच या मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना आम्ही करणार आहो."- प्रथमेश बोरोडे, उपनगराध्यक्ष, अकोट न.प. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.