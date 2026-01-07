Akola Political : अखेर ‘अकोट विकास मंचा’तून ‘एआयएमआयएम’ बाहेर; अकोटमध्ये सत्तेचा नवा खेळ सुरू!

अकोट : नुकत्याच झालेल्या अकोट नगरपरिषद निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांना सोबत घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या ‘अकोट विकास मंचा’मध्ये ‘एआयएमआयएम’चा समावेश करण्यात आल्याने पक्षश्रेष्ठींमध्ये नाराजी उसळली आहे. विद्यमान आमदारांनी पक्षाच्या मूलभूत ध्येय–धोरणांना विरोधात जाऊन हा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत असून, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या संदर्भात आमदार प्रकाश पाटील भारसाकळे यांच्याकडून खुलासा मागितला आहे..अकोट नगरपरिषद निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढविण्यात आली होती. या निवडणुकीत ‘एआयएमआयएम’चे पाच नगरसेवक विजयी झाले. त्यानंतर अकोला येथे झालेल्या बैठकीत ‘एआयएमआयएम’ला ‘अकोट विकास मंचात’ सामील करून घेण्यात आले. या मंचात दोन्ही शिवसेना घटक, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट, प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि भाजप यांचा सहभाग होता. मात्र एमआयएमला सोबत घेतल्याने सर्वत्र टीकेचे वारे सुरू झाले. भाजपने आपल्या मूळ विचारधारेपासून दूर जात एमआयएमसारख्या पक्षाशी हातमिळवणी केल्याने सत्तेची लालसा असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला..Hidayat Patel: हल्ल्यानंतरही चालत होते, नवा व्हिडिओ | Ajit Pawar NCP | Congress | Akola | Sakal News.राज्यात विविध महापालिकांच्या निवडणुका सुरू असताना हा निर्णय भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरला. त्याचप्रमाणे निर्माण झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर ‘एआयएमआयएम’लाही बॅकफूटवर जावे लागले. या घडामोडींनंतर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. तसेच ‘एआयएमआयएम’चे प्रदेश उपाध्यक्ष युसूफ मो. शफी पुंजानी यांनी ‘अकोट विकास मंचाला’ दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्याचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे..ओवेसींची नाराजीअकोला महापालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना, अकोटातील स्थानिक स्तरावर घेतलेल्या या निर्णयाचा अकोल्यात ‘एआयएमआयएम’ला बसण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तसेच ‘एआयएमआयएम’चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे..‘एआयएमआयएम’ने पाठिंबा काढलापाचही नगरसेवकांनी ‘अकोट विकास मंचाला’ दिलेला बिनशर्त पाठिंबा आज परत घेतला. तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले आहे. याबाबतची माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष युसूफ मो. शफी पुंजानी व आरिफ शहा हन्नान शहा (अकोट शहराध्यक्ष) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. नगरपरिषदेत बहुमत नसलेल्या भाजपने ‘एआयएमआयएम’ला मंचात सामील करून घेतले होते. या मंचात दोन्ही शिवसेना गट, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष यांचाही समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.