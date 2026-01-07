अकोला

Akola Political : अखेर ‘अकोट विकास मंचा’तून ‘एआयएमआयएम’ बाहेर; अकोटमध्ये सत्तेचा नवा खेळ सुरू!

AIMIM Exits From Akot Vikas Manch : अकोट विकास मंचातील एमआयएमच्या सहभागामुळे भाजपमध्ये वादाचा भडका उडाला असून आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना प्रदेशाध्यक्षांनी नोटीस बजावली आहे. अखेर पक्षांतर्गत दबावामुळे एमआयएमने आपला पाठिंबा अधिकृतपणे काढून घेतला आहे.
AIMIM Exits Vikas Manch at Akot

AIMIM Exits Vikas Manch at Akot

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोट : नुकत्याच झालेल्या अकोट नगरपरिषद निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांना सोबत घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या ‘अकोट विकास मंचा’मध्ये ‘एआयएमआयएम’चा समावेश करण्यात आल्याने पक्षश्रेष्ठींमध्ये नाराजी उसळली आहे. विद्यमान आमदारांनी पक्षाच्या मूलभूत ध्येय–धोरणांना विरोधात जाऊन हा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत असून, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या संदर्भात आमदार प्रकाश पाटील भारसाकळे यांच्याकडून खुलासा मागितला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
Asaduddin Owaisi
CM Devendra Fadnavis
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com