Akola News: नगरसेविकेवर फावडे टोपले घेऊन साफसफाईची वेळ; विरोधकांच्या प्रभागात काम होत नसल्याचा आरोप; सत्ताधारी म्हणतात ही स्टॅण्टबाजी

अकोट: शहरातील प्रभाग क्र १ च्या नगर सेविका असलेल्या रेशमा परवीन अजीम इनामदार यांनी प्रभागात नाले सफाई आणि कचरा वेळोवेळी उचलला जात नसल्याचे कारण देत, स्वतः हातात घमिले आणि फावडे घेऊन वॉर्डात साफसफाई करावी लागत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा तसा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे..नगरसेवक असताना कचरा गोळा करण्यासाठी वाहन प्रभागात येत नसल्याने त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले असल्याचे ते या व्हिडीओमध्ये सांगतात. याबाबत संबंधित विभागाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, शहरात सर्वच ठिकाणी कचरा गोळा करण्याचे काम होत असून, प्रभाग एक मध्ये सुद्धा कचरा उचलला जात असल्याचे जिओ टॅगिंग फोटो समोर आले आहे..त्यामुळे हा राजकीय स्टंट असल्याचा आरोप सत्ताधारी करीत असून, येत्या काही काळात कचऱ्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलेच रान पेटणार असल्याचे बोलल्या जाते.या व्हायरल व्हिडीओ नंतर खळबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने या प्रभागात नियमित साफसफाई होत असल्याचे जिओ टॅगिंग फोटो समोर आणले आहेत..ज्या ठिकाणी नगर सेविका हातात फावडे घमिले घेऊन आंदोलन करत आहेत त्या ठिकाणची देखील साफसफाई पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केली असल्याचे आरोग्य निरीक्षक अक्षय फडतरे यांनी सांगितले.याबाबत आरोग्य सभापती मनिष कराळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी संपूर्ण शहरात साफसफाई नियमित केली जात असून, ज्या ठिकाणी कचरा गोळा करायचा बाकी असेल अशा ठिकाणी वाहन पाठवून कचरा संकलित केला जात असल्याचे सांगितले..न.प.चे कर्मचारी त्यांचे कर्तव्य चोखपणे बजावत असून, काहीजण राजकीय स्वार्थासाठी स्टंटबाजी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शिवाय कचऱ्यासंदर्भात काही अडचणी आल्यास थेट माझ्याशी संपर्क करावा असेही त्यांनी म्हटले.न.प.कडून हेल्पलाइन जारीया प्रकारानंतर न.प.च्या आरोग्य विभागाने हेल्पलाइन जारी केली असून, आपल्या प्रभागात कचरा गाडी न आल्यास दिलेल्या क्रमांकावर फोन करण्याचे आवाहन केले आहे. संपूर्ण शहर तक्रार निवारण करण्यासाठी ९९२२३०९२९२ नंबर जारी करण्यात आला असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे..कुठलीच तक्रार मिळाली नव्हतीपालिकेचे आरोग्य निरीक्षक अक्षय फडतरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असतात संबंधित नगर सेविका यांच्याकडून आम्हाला कुठलीच तक्रार मिळाली नसल्याचे सांगितले.नगर पालिकेत कचरा फेकून देणार!प्रभाग क्र १ मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सांगून सुद्धा साफसफाई केली जात नसल्याने प्रभागात दुर्गंधी पसरल्याचा आरोप त्यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून केला असून, नियमित साफसफाई न झाल्यास पुढे नगर पालिकेत कचरा फेकून देणार असल्याचा सज्जड दम नगर सेविका रेशमा परवीन अजीम इनामदार यांनी दिला आहे.