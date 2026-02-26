Buldhana News: महाराष्ट्र पोलीसमध्ये भरती व्हावी, सेवा करावी स्वप्न अधुरं राहिलं; तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

संग्रामपूर : मुंबई येथे पोलिस भरतीसाठी गेलेल्या बावनबीर येथील तरूणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना ता.२३ फेब्रुवारी रोजी घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील बावनबिर गावातील रहिवासी अक्षय तुळशीराम म्हसाळ (३०) हा पोलीस भरतीसाठी मुंबई येथील घाटकोपर येथे गेला होता. दरम्यान पोलीस भरतीचे ग्राउंड झाल्यानंतर तेथील मंदिरात तो आराम करण्यासाठी गेले होता..मात्र झोपेतच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. यावेळी मित्राने त्याला तात्काळ स्थानिक शासकीय रूग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासणी करून मृत घोषिक केले. अक्षय हा अत्यंत होतकरू व सर्वांशी आपुलकीने वागणारा युवक होता..Emotional Mother Story: आईला म्हणाला परत येतो...आलाच नाही; भरती प्रक्रियेदरम्यान तरुणाचा मृत्यू, पोलिस मैदानही हेलावले!.महाराष्ट्र पोलीस मध्ये भरती व्हावे आणि सेवा करावी हे त्याचे स्वप्न होते. अत्यंत कष्टाळू, घरची परिस्थिती हालाखीची असल्याने तो दिवस रात्र काम करत होता आणि मिळेल त्या वेळात पोलिस भरतीसाठी सराव करत होता. त्याचे बीए पर्यंत शिक्षण झाले होते. त्याच्या पाठीमागे आई, वडील, एक भाऊ, बहीण असा बराच मोठा आप्त परिवार आहे. या घटनेमुळे बावनबिर परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.