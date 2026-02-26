अकोला

Buldhana News: महाराष्ट्र पोलीसमध्ये भरती व्हावी, सेवा करावी स्वप्न अधुरं राहिलं; तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

Police Recruitment: बावनबीरचा अक्षय म्हसाळ पोलीस भरतीसाठी मुंबईत गेला होता; ग्राउंड नंतर मंदिरात झोपेतच हृदयविकाराने मृत्यू. कष्टाळू आणि आपुलकीचा तरुण, त्याचे स्वप्न महाराष्ट्र पोलीसमध्ये सेवा करणे, संपूर्ण गावात शोककळा पसरली.
Buldhana News

Buldhana News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संग्रामपूर : मुंबई येथे पोलिस भरतीसाठी गेलेल्या बावनबीर येथील तरूणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना ता.२३ फेब्रुवारी रोजी घडली.

Loading content, please wait...
Youth
young
heart attack
Police Recruitment

Related Stories

No stories found.