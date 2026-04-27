Akola Exam : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका घोटाळ्याने विद्यार्थ्यांचा संताप

अकोला : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न स्थानिक सीताबाई कला महाविद्यालयात सोमवारी (ता. २७ एप्रिल २०२६) एमएजेएमसी (पत्रकारिता) भाग दोनच्या चौथ्या सत्राच्या शेवटच्या पेपरदरम्यान गोंधळ उडाला. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेरील 'आंतरराष्ट्रीय संवाद' या विषयाची प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यास नकार देत लेखी तक्रार दाखल केली..संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापिठाद्वारे सध्या बीए, एमए व इतर अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा घेण्यात येत आहे. परीक्षेच्या वेळापत्रानुसार सोमवारी (ता. २७) दुपारी २ ते ५ या वेळेत एमएजेएमसी (पत्रकारिता) भाग दोनच्या चौथ्या सत्राच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थी नियोजित वेळी केंद्रावर दाखल झाले. यावेळी परीक्षार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मिळाल्यानंतर ती अभ्यासक्रमाशी विसंगत असल्याचे लक्षात येताच विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. विद्यार्थ्यांचा मूळ विषय 'आंतरसांस्कृतिक संवाद' असताना वेगळ्याच विषयाची प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याने त्यांनी तत्काळ केंद्रातील शिक्षक व अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर केंद्र अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात विद्यापिठातील अधिकारी मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला, मात्र योग्य प्रश्नपत्रिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला. .अखेर विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी परीक्षा केंद्र अधिकारी कैलास वानखडे यांनी विद्यार्थ्यांची तक्रार स्वीकारून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू केली. 'विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हा विषय विद्यापीठाकडे पाठवण्यात आला आहे,' असे कैलास वानखडे यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण घटनेदरम्यान महाविद्यालयातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य केले. मात्र, झालेल्या गोंधळामुळे परीक्षार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. आता या प्रकरणावर विद्यापीठ प्रशासन, विशेषतः कुलगुरू व संबंधित अधिकारी कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.