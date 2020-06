एका गर्भवती तर एका प्रसुत महिलेसह अकोल्यात पुन्हा २२ रुग्ण आढळले

अकोला ः अकोल्यात मंगळवारी (ता.2) एकूण 48 अहवाल प्राप्त झाले. यामध्ये तब्बल 22 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले असून, उर्वरीत 26 अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये एका गर्भवती महिलेसह एका प्रसूत महिलेचाही समावेश आहे.

मंगळवारी सकाळी प्राप्त अहवालात 12 महिला व 10 पुरुष पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दोन महिला रुग्ण या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातून संदर्भित आहेत. हे रुग्ण रजपुतपुरा येथील तीन, सिंधी कॅम्प येथिल दोन, माळीपुरा येथील दोन, अशोकनगर अकोटफैल येथील दोन तर उर्वरीत तारफैल, सिटी कोतवाली, जठारपेठ, आंबेडकरनगर, शिवसेना वसाहत, जुने तारफैल, आदर्श कॉलनी, गुलशन कॉलनी, रुद्रनगर, जुनी उमरी नाका, खदान, पुरानी मशिद आणि अलिम चौक खदान येथील प्रत्येकी एक याप्रमाणे रहिवासी आहेत. आता सद्यस्थिती

एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल-627

मृत्यू-33

आत्महत्या-1

डिस्चार्ज-442

दाखल रुग्ण (ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह)-151 लेडी हार्डिंगचा धोका वाढला

आतापर्यंत जिल्हा स्त्री रुग्णांलयातून 7 ते 8 गर्भवती आणि प्रसूत महिलांना कोविडची बाधा झाली आहे. अशातच पुन्हा मंगळवारी दोन महिलांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहे. तेव्हा लेडी हार्डिंगचा धोका वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

