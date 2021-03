कोरोना मृत्यू उद्रेक सुरूच; राज्यात रविवारी 99 मृत्यूंची नोंद

अकोला : राज्यात रविवारी 99 कोरोना बळींची नोंद झाली आहे. त्यात एकूण 99 मृत्यूंपैकी 44 मृत्यू हे मागील 48 तासांतील, तर 23 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. उर्वरित 32 मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे 32 मृत्यू पुणे-18, नागपूर-4, अकोला-3, जळगाव- 2 औरंगाबाद-1, रायगड- 1, सातारा-1, ठाणे- 1 आणि रत्नागिरी- 1 असे आहेत. सध्या राज्यातील मृत्यूदर 2.15 एवढा आहे. रविवारी राज्यात 30,535 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 24,79,682 झाली आहे. आज 11,314 रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात रविवापर्यंत एकूण 22,14,867 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 89.62 टक्के एवढे झाले आहे. राज्यात 2,10,120 रुग्ण उपचाराधीन आहेत.

Web Title: Around 30 thousand new corona patients were registered in the state on Sunday