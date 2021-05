अकोला; महानगरपालिकेतच व्यापाऱ्याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

अकोला ः महानगरपालिका प्रशासनाने Akola Muncipal Corporation जनता भाजी बाजारातील व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावल्याच्या कारणावरून आशीष ढोमणे या भाजी विक्रेत्यांने मनपा आयुक्तांच्या दालनापुढे जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना सोमवारी सायंकाळी ४ ते ५ वाजताच्या दरम्यान घडली. तो भाजपच्या कामगार सेलाचा विभागीय प्रभारी आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.Attempt of self-immolation of a trader in Akola Municipal Corporation itself

मनपाच्या वतीने जनता भाजी बाजार येथील व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. येथील व्यापारी संकुल उभारण्यात येत असल्याने येथील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या दुकानाच्या जागेबाबत मालकी हक्काचे पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

ही नोटीस प्रशासनाने सोमवारी स्थगित केली. त्यानंतरही आशीष ढोमणे या व्यापाऱ्याने मनपा आयुक्तांच्या दालनात दाखल होत त्यांना निवेदन सादर करण्याचा प्रयत्न केला व त्याचवेळी अंगावर रॉकेल टाकून स्वतःला जाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथे उपस्थित असलेले सुरक्षा रक्षक व कर्मचाऱ्यांसह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वेळीत धाव घेवून त्याला वाचविले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

