Akola: दारु दुकानाला NOC देण्यासाठी मागितले १ लाख, तडजोडीनंतर ६० हजाराची लाच घेताना ग्रामसेवकासह लिपीकाला अटक

ACB Traps Gramsevak and Clerk in Balapur: दारू दुकानासाठी NOC देण्याच्या मोबदल्यात ६० हजारांची लाच स्वीकारताना वाडेगाव येथील ग्रामसेवक आणि लिपिकाला एसीबीने रंगेहात अटक केली.
बाळापूर: दारूच्या दुकानाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात ६० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वाडेगाव येथील ग्रामसेवक आणि लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २५) रोजी रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे महसूल व ग्रामीण विकास वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. योगेश तोताराम कापकर (ग्रामसेवक) आणि सुभाष रामकृष्ण सरप (लिपीक, वय ५७ वर्ष) असे लाचखोर कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.

