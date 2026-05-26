Akola: दारु दुकानाला NOC देण्यासाठी मागितले १ लाख, तडजोडीनंतर ६० हजाराची लाच घेताना ग्रामसेवकासह लिपीकाला अटक

बाळापूर: दारूच्या दुकानाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात ६० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वाडेगाव येथील ग्रामसेवक आणि लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २५) रोजी रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे महसूल व ग्रामीण विकास वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. योगेश तोताराम कापकर (ग्रामसेवक) आणि सुभाष रामकृष्ण सरप (लिपीक, वय ५७ वर्ष) असे लाचखोर कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत..दोन्ही आरोपी ग्रामपंचायत वाडेगाव, येथे कार्यरत आहेत. तक्रारदाराच्या लहान भावाला वाडेगाव येथे वैभव वाईन अँड बिअर शॉप या नावाने नवीन व्यवसाय सुरू करायचा होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची.आवश्यकता होती. तक्रारदाराने यासाठी ग्रामसेवक योगेश कापकर यांची भेट घेतली असता, कापकर यांनी सुरुवातीला चक्क १ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तक्रारदाराची लाच देण्याची मुळीच इच्छा नसल्यानेत्यांनी ८ मे रोजी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रितसर तक्रार नोंदवली. त्यांनी ८ मे रोजी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रितसर तक्रार नोंदवली..सापळा यशस्वी, पंचांसमक्ष स्वीकारली लाचएसीबीच्या पथकाने वाडेगाव ग्रामपंचायत कार्यालयात सोमवारी (ता. २५) रोजी दुपारी १२:३९ ते १:०४ वाजताच्या सुमारास पुन्हा सापळा रचला. ग्रामसेवक योगेश कापकर याने तक्रारदाराकडून ठरलेली ६० हजार रुपयांची लाच पंचांसमक्ष स्वीकारली आणि ती रक्कम लिपीक सुभाष सरप यांच्याकडे सुपूर्द केली. सरप याने ती रक्कम स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने दोघांनाही रंगेहात पकडले. त्यांच्याकडून लाचेची पूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. दोन्ही आरोपींविरुद्ध बाळापूर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..तडजोडीअंती ६० हजार ठरलेलाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १३ मे रोजी पडताळणी केली असता, ग्रामसेवक योगेश कापकर यांनी तडजोडीअंती ६० हजार रुपये लाच घेण्याचे मान्य केले, त्यानंतर १६ मे रोजी बाळापूर येथील ग्रामपंचायतीत सापळा रचण्यात आला होता, मात्र तेव्हा लाचेची रक्कम लिपीक सुभाष सरप यांच्याकडे देण्यास सांगण्यात आले होते.