Akola News: शुभमंगल ‘सावधान’पूर्वीच यंत्रणा सावध; उरळ पोलिसांनी रोखला बालविवाह

बाळापूर: समाजात आजही बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मात्र, पोलिस प्रशासन आणि चाईल्ड वेल्फेअर कमिटीच्या सतर्कतेमुळे उरळ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत होणारा एक बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. ऐन विवाहाच्या धामधुमीत प्रशासनाने हस्तक्षेप केल्याने परिसरात या कारवाईची मोठी चर्चा रंगली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, उरळ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील एका गावात एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून देण्यात येत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिस प्रशासनाला मिळाली होती.माहिती मिळताच उरळ पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार पंकज कांबळे यांनी तातडीने सूत्रे हलवली आणि त्यांच्या पथकासह घटनास्थळ गाठले. केवळ कारवाई न करता, या संवेदनशील विषयात नातेवाईकांचे मतपरिवर्तन करणे आवश्यक होते..यासाठी चाईल्ड वेल्फेअर कमिटीच्या सदस्या प्रांजली जयस्वाल आणि त्यांची टीम तसेच स्थानिक ग्रामपंचायत अधिकारी तातडीने हजर झाले. पोलिस आणि प्रशासकीय पथकाने मुलीच्या आणि मुलाच्या नातेवाईकांना बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि कायद्यातील कठोर तरतुदींची माहिती दिली..नातेवाईकांचे प्रबोधनसुरुवातीला काहीसा तणाव निर्माण झाला असला, तरी ठाणेदार पंकज कांबळे आणि प्रांजली जयस्वाल यांनी अत्यंत संयमाने दोन्ही कुटुंबांना मार्गदर्शन केले. मुलीचे वय लग्नासाठी योग्य नसल्यास तिचे आरोग्य आणि भविष्य धोक्यात येऊ शकते, हे पटवून दिल्यानंतर नातेवाईकांनी आपली चूक मान्य केली. परिणामी, हा बालविवाह थांबविण्यात आला आणि दोन्ही पक्षांनी मुलगी सज्ञान झाल्याशिवाय लग्न न करण्याचे मान्य केले.."बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे. ग्रामीण भागात अशा घटनांची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा. आम्ही सजग आहोत आणि कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही."- पंकज कांबळे, ठाणेदार, पोलिस स्टेशन उरळ.